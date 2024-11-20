Адміністрація Байдена вирішила скасувати $4,7 млрд боргів України

Адміністрація Джо Байдена оголосила про списання близько $4,7 мільярда боргів України, наданих у вигляді кредитів США та подала до Конгресу відповідну заяву.

Про це у середу, 20 листопада, заявив представник Держдепартаменту Меттью Міллер, пише Reuters.

Зазначається, що цей крок був зроблений, щоб забезпечити максимальну підтримку України у її війні проти Росії перед завершенням терміну повноважень нинішньої адміністрації.

"Ми зробили крок, передбачений законом, щоб скасувати ці кредити", — заявив Міллер на брифінгу, додавши, що це рішення було ухвалене кілька днів тому.

Фінансовий законопроєкт, ухвалений Конгресом США у квітні, передбачав понад $9,4 мільярда кредитів для економічної та бюджетної підтримки українського уряду.

Половину цієї суми — $4,7 мільярда — президент Байден мав право списати після 15 листопада. Загалом законопроєкт передбачав $61 мільярд для допомоги Україні у протидії повномасштабному вторгненню Росії, яке почалося у лютому 2022 року.

Втім, як зазначив Міллер, Конгрес ще може заблокувати цей крок. Попри це, більшість сенаторів обох партій підтримують допомогу Україні.

Як пише видання, президент Джо Байден доручив посадовцям пришвидшити передачу допомоги Україні до завершення його президентського терміну 20 січня. Це зумовлено побоюваннями, що новообраний президент Дональд Трамп може обмежити подальшу підтримку України.