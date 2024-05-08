9 травня — 806 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Посли країн Євросоюзу досягли попередньої згоди щодо використання прибутків від заморожених активів Росії для допомоги Україні.
- Президент Словаччини пропонує Братиславу для мирних переговорів між Україною та РФ.
- В ніч на 8 травня армія РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у шістьох областях. У всіх регіонах України можливі відключення електроенергії через дефіцит в енергосистемі.