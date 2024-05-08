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У ЄС узгодили передачу Україні доходів від активів РФ, Рада дозволила мобілізацію засуджених. 806 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

У ЄС узгодили передачу Україні доходів від активів РФ, Рада дозволила мобілізацію засуджених. 806 день війни. Онлайн

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Удар РФ по Красилівці
Чоловік оглядає пошкодження будинку, який постраждав під час російського ракетного удару в Красилівці, Київська область. REUTERS/Thomas Peter

9 травня — 806 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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