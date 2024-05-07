У РФ пройшла "інавгурація" Путіна, він склав присягу

У Росії очільник Кремля Володимир Путін взяв участь у “інавгурації” та склав присягу “президента”. У Міністерстві закордонних справ України не бачать підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії. Як заявив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель, вибори у РФ не були ані вільними, ані справедливими. Раніше резолюції ПАРЄ та Європарламенту підтвердили неправочинність проведення "виборів" на ТОТ України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів.

Відповідні кадри з “інавгурації” Путіна опублікували російські ЗМІ.

Путін розпочав свій п'ятий термін на посаді терміном на шість років.

Під час промови він заявив, що “інтереси та безпека Росії будуть основними для його нового терміну”, та додав, що РФ, яка “зіштовхнулася з серйозними викликами, гідно пройде тяжкий період”.

Метою розвитку Росії Путін назвав "народозбереження". Усі рівні влади, за його словами, мають підтримувати "багатовікові сімейні цінності".

Він також заявив, що Росія продовжить роботу з партнерами щодо формування "багатополярного світового порядку". Керівник РФ заявив, що Росія не відмовлятиметься від спілкування із західними країнами, якщо вони не вестимуть діалогу з позиції "пихатості і власної винятковості".

Володимир Путін перед церемонією “інавгурації” в Кремлі в Москві, Росія, 7 травня 2024 року. REUTERS/Kremlin via Sputnik/Sergey Bobylev

Церемонія "інавгурації" Путіна завершилася салютом із 30 залпів. Після "інавгурації" в Кремлі Путін прийняв парад президентського полку та взяв участь у молебні.

Раніше низка держав, зокрема, Німеччина, Чеська Республіка, країни Балтії та інші, заявили, що вони не делегуватимуть своїх представників на "інавгурацію" Путіна.

Увечері 6 травня речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу повідомив, що жоден представник США не відвідає "інавгурацію" Володимира Путіна. Він додав, що Сполучені Штати визнають Володимира Путіна президентом Росії, попри те, що вибори не були вільними та чесними.

Велика Британія та Канада заявили, що від їхніх країн на заході нікого не буде.

Речник ЄС заявив, що посол Євросоюзу в Росії не буде присутній на церемонії. Європейський дипломат сказав, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть "інавгурацію", але очікувалося, що сім інших країн пришлють своїх представників.

На "інавгурації" мав бути посол Франції. Участь дипломата не означає, що Франція вважає обрання Путіна легітимним чи що визнає його. Про це Суспільному повідомило джерело французької дипломатії.

Крім Франції, очікувалася участь Угорщини та Словаччини, повідомили два дипломатичні джерела.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Володимир Путін переміг на президентських виборах в Росії, набравши 87,28% голосів.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня.

У Міністерстві закордонних справ України закликали не визнавати Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

"7 травня в Росії відбудеться церемонія введення на посаду Володимира Путіна. У такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресора, а панівний режим – на диктатуру", — йшлося у заяві.

У міністерстві зазначили, що під час виборів в РФ порушила Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Прикінцевий акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генасамблеї ООН.

Реакція на "вибори" у РФ у світі

Європарламент засудив нелегітимні президентські вибори в Росії та на окупованих Росією територіях України. Євродепутати запропонували обмежити відносини з Володимиром Путіним до мінімуму та розкритикували прем’єра Угорщини Віктора Орбана за “привітання Путіна з його фіктивним переобранням”.

Юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час засідання 15 квітня не визнав легітимність керівника Росії Володимира Путіна.

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