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Зеленський: Україна зміцнює позиції в Харківській області в умовах наступу Росії
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Зеленський: Україна зміцнює позиції в Харківській області в умовах наступу Росії

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Зеленський на Харківщині
Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Харківщину, 9 квітня 2024 року. Пресслужба Офісу президента

Українські війська зміцнили позиції в Харківській області на фоні інформації щодо російського наступу та посилених обстрілів у цьому регіоні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 травня. 10 травня Росія розпочала новий наступ на півночі Харківської області в напрямку Липців і Вовчанська, містечка, розташованого менше ніж за 5 кілометрів від російського кордону та приблизно за 50 кілометрів від Харкова.

Зеленський повідомив, що отримав інформацію від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який зараз перебуває у складі десантно-штурмових бригад.

"За підсумками цих днів, усього тижня ми зміцнили позиції в Харківській області. 57-га бригада, 82-га десантно-штурмова бригада, дякую вам, воїни!" – сказав Зеленський.

Пре також зазначив, що Україна успішно відбиває російські напади в Донецькій області, зокрема, в районі міста Часового Яру, яке стало однією з головних стратегічних цілей.

Російські війська не досягають своєї мети розведення українських сил по всій лінії фронту в Харківській і Донецькій областях, додав президент.

Останні новини про контрнаступу російських військ на територію Харківщини 10 травня можна прочитати за посиланням.

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