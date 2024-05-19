У Франції закликають дозволити Україні бити по території РФ

Голова комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан-Луї Бурланж закликав Париж зняти заборону на удари України французькою зброєю по території Росії.

Як повідомляє Le Figarо, Бурланж написав листа до французького керівництва, в якому закликав відмовитися від "стриманості та ухвалити рішення" за прикладом Британії, яка дозволила українським військам бити її зброєю по Росії.

"Час, здається, настав... Право на самооборону виключає право на прихисток на території агресора", — написав політик.

Він наголосив, що зміна доктрини буде повністю законною, адже покладе край асиметрії між агресором та жертвою.

Водночас Бурланж зазначив що ані Франція, ані інші західні партнери України не бажають вступати у війну з РФ.

"Тому йдеться не про те, щоб вони втрутилися в театр воєнних дій, а про те, щоб зняти невиправдане табу", — написав він у своєму листі.

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.