20 травня — 817 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
У Харківській області 20 травня День жалоби за загиблими під час обстрілів регіону 19 травня
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка", — сказано у повідомленні.
РФ атакувала з мінометів вісім громад на Сумщині
Вночі та зранку 20 травня армія РФ здійснила 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 49 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Свеська громади.
По Шалигинській та Білопільській громадах РФ била з мінометів (15 вибухів). Середино-Будська та Миколаївська громади були під обстрілом ствольної артилерії (6 вибухів).
На Хотінську громаду російські військові скинули два боєприпаси з безпілотника.
По Есманьськцій, Новослобідській та Свеській громадах російські війська випустили міни. Нараховано 26 вибухів.
Росіяни обстріляли з мінометів чотири прикордонні села Чернігівщини
Війська РФ 19 травня обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську та Семенівську. Прикордонники зафіксували 51 вибух.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада: 36 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) було в напрямку сіл Красний Хутір, Гай та Михальчина Слобода.
Семенівська громада: 15 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Залізний Міст.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
Атака безпілотників: армія РФ спрямувала по Миколаївщині "шахеди" та FPV-дрон
Протягом 19 травня та вранці 20-го армія РФ атакувала Миколаївщину "шахедами", FPV-дроном та обстрілювала з артилерії. Внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено будинок та сталася пожежа, під час якої опіки отримала жінка.
Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
20 травня близько 04:00 у Миколаївському районі внаслідок збиття російського безпілотника типу "Shahed-131/136" уламками пошкоджено дах та стелю будинку. Також сталося займання, під час гасіння якого жінка отримала опіки, їй надано медичну допомогу амбулаторно, повідомив Кім.
"У ніч на 20 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 16 БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.
19 травня о 21:33 російська армія спрямувала дрон-камікадзе типу FPV по Куцурубській громаді. Травмованих та загиблих немає.
Також цього дня двічі, о 07:38 та 17:42, війська РФ з артилерії обстрілювали акваторію Очаківської громади.
Військові РФ за добу вдарили по 19 населених пунктах Херсонщини
Російські військові упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram вранці 20 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під обстрілами та авіаударами російської армії були зокрема Новокаїри, Нововоронцовка, Новорайськ, Берислав, Золота Балка, Шляхове, Новоолександрівка, Широка Балка, Михайлівка, Микільське, Тягинка, Антонівка, Станіслав, Садове, Зимівник, Качкарівка, Червоний Маяк, Веселе та Херсон, йдеться у дописі.
Отримали поранення вісім людей. Пошкоджені багатоповерхівка, 21 приватний будинок, сільськогосподарська та комунальна інфраструктури, а також три автомобілі, інформував Прокудін.
Станом на 19 травня в Чорному та Азовському морі відсутні російські бойові кораблі
Військово-морські сили України інформують про відсутність в Чорному та Азовському морі російських бойових кораблів станом на 7:00 20 травня.
Про це повідомили Військово-морські сили на своїй сторінці.
В Середземному морі фіксують три кораблі флоту РФ, серед них 2 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
У ВМС наголосили, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили 12 російських суден, з них два кораблі продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
На війні в Україні Росія втратила 1400 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 20 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 493 690 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1400 військових.
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Уночі 20 травня сили протиповітряної оборони у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях знищили усі 29 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
За його даними, вночі 20 травня окупанти РФ атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ — РФ.
До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
"В результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях, написав Олещук.
Уночі та вранці російська армія била по Нікопольському району. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині 20 травня
Пізно ввечері 19 травня та вранці 20 травня російська армія била по Нікопольському району Дніпропетровщини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
По району цілили дронами-камікадзе й з артилерії. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.
Пошкоджено дві хати й сарай. Загиблих і поранених немає, повідомив посадовець.
Упродовж доби армія РФ завдала 378 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області: є поранений
Протягом минулої доби, 19 травня, російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Одна людина дістала поранення.
Про це сьогодні, 20 травня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок російської атаки по Пологівському району поранення дістав чоловік.
Загалом армія РФ завдала 378 ударів по містах та селах Запорізької області:
- два авіаційних — по Новоандріївці;
- 19 разів із РСЗВ атакувала Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Левадне;
- 170 безпілотників різної модифікації застосувала по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці;
- 187 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Левадного, Малинівки та Степногірська.
"Надійшло щонайменше чотири повідомлення про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
Знову вибухи на Львівщині
У Львівський області вдруге за ніч працюють сили ППО, повідомив керівник ОВА Козицький.
В регіоні оголошена повітряна тривога. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу атаки безпілотниками.
Зеленський: Україна зміцнює позиції в Харківській області в умовах наступу Росії
Українські війська зміцнили позиції в Харківській області на фоні інформації щодо російського наступу та посилених обстрілів у цьому регіоні. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 травня.
10 травня Росія розпочала новий наступ на півночі Харківської області в напрямку Липців і Вовчанська, містечка, розташованого менше ніж за 5 кілометрів від російського кордону та приблизно за 50 кілометрів від Харкова.
ʼЗеленський повідомив, що отримав інформацію від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який зараз перебуває у складі десантно-штурмових бригад.
Львівська ОВА повідомляє про роботу ППО у області
У Львівський області працюють сили ППО, повідомив керівник ОВА Козицький.
Нині в регіоні оголошена повітряна тривога. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу атаки безпілотниками.