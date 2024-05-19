Атака безпілотників: армія РФ спрямувала по Миколаївщині "шахеди" та FPV-дрон

Протягом 19 травня та вранці 20-го армія РФ атакувала Миколаївщину "шахедами", FPV-дроном та обстрілювала з артилерії. Внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено будинок та сталася пожежа, під час якої опіки отримала жінка.

Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

20 травня близько 04:00 у Миколаївському районі внаслідок збиття російського безпілотника типу "Shahed-131/136" уламками пошкоджено дах та стелю будинку. Також сталося займання, під час гасіння якого жінка отримала опіки, їй надано медичну допомогу амбулаторно, повідомив Кім.

"У ніч на 20 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 16 БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.

19 травня о 21:33 російська армія спрямувала дрон-камікадзе типу FPV по Куцурубській громаді. Травмованих та загиблих немає.

Також цього дня двічі, о 07:38 та 17:42, війська РФ з артилерії обстрілювали акваторію Очаківської громади.