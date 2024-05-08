Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив про необхідність "активізувати дипломатію" для досягнення миру в Україні і готовий запропонувати Братиславу як майданчик для "мирних переговорів" між Україною та РФ.

Про це він заявив під час урочистостей з нагоди 79-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, передає Aktuality.

За його словами, перед європейськими, в тому числі словацькими політиками, стоїть фундаментальний виклик – забезпечити мир в Україні, а відтак і в Європі, щоб не допустити реалізації трагічних сценаріїв.

Пеллегріні заявив, що 79 років без війни призвели до певної девальвації самого миру, і ми сприймаємо це як належне.

На жаль, зараз ми бачимо, що це не так. У контексті війни в Україні, гармати повільно починають брязкати в інших частинах Європи та світу. Говорять про введення військ безпосередньо в російсько-українську війну, багато хто розробляє плани військового конфлікту, а дипломатія стає жорсткішою у висловлюваннях. Давайте говорити про припинення вогню, про мирні сценарії, активізуймо дипломатію і сприймаймо зброю як крайній засіб", — сказав він.

Президент наголосив, що за потреби запропонує Братиславу, яка має досвід проведення подібних самітів, для мирних переговорів.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба, заявив що нема сенсу мати Росію за столом переговорів, якщо не можна гарантувати, що росіяни діятимуть добросовісно. Так він пояснив, чому мирний саміт у Швейцарії відбудеться без участі Росії. За словами міністра, РФ зможе стати учасником перемовин після того, як сформується коаліція країн за підсумками мирного саміту.

Що відомо про саміт миру у Швейцарії

Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Про це 2 травня написав президент України Володимир Зеленський.

Зустріч відбудеться на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Глава держави зазначив, що дату і місце раніше обговорили з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

"Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН та міжнародного права. Всі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", — написав Зеленський.

Хто може відвідати саміт миру

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав. Посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін сказав, що його країна поки розглядає таку можливість. Пізніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна має "обережну надію" на участь Китаю у Глобальному саміті миру.