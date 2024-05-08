НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У ЄС погодили використання прибутків від заморожених активів РФ на користь України
ЄСРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуСАНКЦІЇЕкономікаПолітикаСвіт

У ЄС погодили використання прибутків від заморожених активів РФ на користь України

Важливо
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прапори ЄС
Прапор ЄС. Getty Images

Посли країн Європейського Союзу погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.

Про це повідомило головування Бельгії в Раді ЄС.

"Посли ЄС погодили принципові заходи щодо надприбутків від заморожених активів Росії. Гроші скерують на підтримку відновлення та військової оборони України в умовах російської агресії", — йдеться у повідомленні.

Раніше виконавча директорка бельгійського депозитарію Euroclear, де зберігається більша частина заморожених країнами Заходу російських активів, Валері Урбен заявила, що найближчими тижнями буде ухвалено рішення про використання доходів від цих активів на користь України.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

Топ дня
Верховна рада
Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених
РФ ударила по стадіону в Салтівському районі Харкова: поранень зазнали діти, які грали у футбол
РФ ударила по стадіону в Салтівському районі Харкова: поранень зазнали діти, які грали у футбол
Верховна рада
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і загальної мобілізації
Електроенергія
З 18:00 до 23:00 можливі відключення світла по всій Україні — "Укренерго"
&quot;Євробачення-2024&quot;: хто виступатиме і де дивитися другий півфінал
"Євробачення-2024": хто виступатиме і де дивитися другий півфінал

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Рада ЄС
Рада ЄС ухвалила директиву щодо боротьби з насильством проти жінок
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував підписання безпекових угод та візити в Україну міжнародних партнерів
Польща
У залі засідання Кабміну Польщі виявили прослушку — міністерство координації спецслужб
Грузія
У Європарламенті закликали Борреля призупинити Грузії статус кандидата в ЄС
На початок