Посли країн Європейського Союзу погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.

Про це повідомило головування Бельгії в Раді ЄС.

"Посли ЄС погодили принципові заходи щодо надприбутків від заморожених активів Росії. Гроші скерують на підтримку відновлення та військової оборони України в умовах російської агресії", — йдеться у повідомленні.

Раніше виконавча директорка бельгійського депозитарію Euroclear, де зберігається більша частина заморожених країнами Заходу російських активів, Валері Урбен заявила, що найближчими тижнями буде ухвалено рішення про використання доходів від цих активів на користь України.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.