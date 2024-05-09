Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце сьогодні, 9 травня, прибула до Києва. При цьому раніше її візит в Україну не анонсувався.

Про це Свенья Шульце повідомила у соцмережі X.

Зазначається, що Шульце прибула до України у межах підготовки до конференції з питань відновлення, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня та має зібрати понад 1500 учасників.

Також під час перебування в Києві міністерка зустрінеться з українськими високопосадовцями, де обговорить актуальні питання, які насамперед стосуються відновлення України.

Раніше Свенья Шульце інформувала, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Німеччина надала українському уряду близько 32 мільярдів євро всебічної допомоги.

На початку квітня цього року уряд ФРН схвалив програму заходів, які будуть залучати приватні інвестиції, пожертви фондів та філантропів для відновлення України.