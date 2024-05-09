НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
До Києва прибула міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Шульце
НІМЕЧЧИНАУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаСвітЕкономіка

До Києва прибула міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Шульце

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Свенья Шульце
Міністерка федерального розвитку Свенья Шульце (у центрі) та мер Бородянки Георгій Єрко відвідують зруйноване місто Бородянка, 27 травня 2022 року. bmz.de

Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце сьогодні, 9 травня, прибула до Києва. При цьому раніше її візит в Україну не анонсувався.

Про це Свенья Шульце повідомила у соцмережі X.

Зазначається, що Шульце прибула до України у межах підготовки до конференції з питань відновлення, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня та має зібрати понад 1500 учасників.

Також під час перебування в Києві міністерка зустрінеться з українськими високопосадовцями, де обговорить актуальні питання, які насамперед стосуються відновлення України.

Раніше Свенья Шульце інформувала, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Німеччина надала українському уряду близько 32 мільярдів євро всебічної допомоги.

На початку квітня цього року уряд ФРН схвалив програму заходів, які будуть залучати приватні інвестиції, пожертви фондів та філантропів для відновлення України.

Топ дня
Олександр Кубраков
Рада звільнила з посади віце-прем'єра Кубракова
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков
У Раді зареєстрували постанову про звільнення з посади Кубракова
Удар РФ по Красилівці
У ЄС узгодили передачу Україні доходів від активів РФ, Рада дозволила мобілізацію засуджених. 806 день війни. Онлайн Оновлюється
Енергетика
Атака РФ: "Укренерго" обмежує енергопостачання промисловості та бізнесу Важливо
Прапори ЄС
У ЄС погодили використання прибутків від заморожених активів РФ на користь України Важливо

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Володимир Зеленський
Лідери Німеччини, Данії та Нідерландів підтвердили участь у Глобальному саміті миру — ОПУ
Борис Пісторіус
Пісторіус попросив Швейцарію передати Україні системи ППО — NZZ
Стяг РФ
У Берліні заборонили георгіївську стрічку та прапор Росії на 8 та 9 травня
Шольц у Латвії заявив, що Німеччина захищатиме кожен квадратний сантиметр території НАТО
Шольц у Латвії заявив, що Німеччина захищатиме кожен квадратний сантиметр території НАТО
На початок