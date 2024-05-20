Іранські ЗМІ підтвердили загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі у віці 63 років і міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіана в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан. Віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі. Уряд Ірану скликав "термінове засідання" в понеділок після оголошення про те, що президент Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни були серед тих, хто загинув у катастрофі вертольота. Обов'язки Раїсі поки виконуватиме перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер. Тіла загиблих під час аварії вертольота в Ірані везуть до Тебріза.

Так, іранські державні ЗМІ Press TV, а також інформаційні агентства Tasnim і Mehr повідомили, що всі, хто перебував на борту, загинули.

"Президент Раїсі разом із міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдоллахіаном, губернатором Східного Азербайджану Малеком Рахматі, імамом п’ятничної молитви Східного Азербайджану Мохаммадом Алі Але-Хашемом та кількома іншими пасажирами загинули в результаті аварії гелікоптера на північному заході Ірану", — йдеться у дописі Press TV.

"У понеділок вранці було оголошено, що всі пасажири гелікоптера, що розбився, загинули", — пише Mehr .

Тіла загиблих під час аварії гелікоптера, внаслідок якої загинув президент Ірану, будуть перевезені до міста Тебріз, заявив голова іранського Червоного Півмісяця, повідомляє іранське видання Tasnim News. Пошуково-рятувальні роботи завершилися, сказав Пір-Хоссейн Коліванд

Як повідомляє іранське державне інформаційне агентство IRNA, уряд Ірану скликав термінове засідання в понеділок після оголошення про те, що президент Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни були серед тих, хто загинув у катастрофі вертольота.

Крісло, на якому зазвичай сидів Раїсі, було вільним і задрапірованим чорним поясом на згадку про президента. Відповідну фотографію опублікували державні новини.

Про час і подробиці траурної процесії буде оголошено в майбутньому, повідомляє державне ЗМІ агенство новин FARS.

Наразі обов'язки Раїсі виконуватиме перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер протягом 50 днів до нових президентських виборів. Їх організовуватиме спеціальна рада.

Іранські державні мовники транслюють ісламські молитви між випусками новин після повідомлення про те, що президент Ібрагім Раїсі та вісім інших загинули внаслідок катастрофи.

Раніше агентство Reuters повідомило про загибель президента з посиланням на високопоставленого чиновника.

"Президент Раїсі, міністр закордонних справ і всі пасажири гелікоптера загинули в авіакатастрофі", — сказав чиновник агентству Reuters, попросивши не називати його ім'я через делікатність питання.

Раніше іранський чиновник повідомив агентству Reuters, що вертоліт, на борту якого перебували Раїсі і міністр закордонних справ Хосейн Амірабдоллахіан, повністю згорів у неділю в авіакатастрофі.

Глава Червоного Півмісяця Ірану Пір-Хоссейн Коліванд заявив раніше в понеділок, що ознак життя людей, які перебували на борту вертольота, немає, повідомляє іранське державне інформаційне агентство IRIB. Також його цитує Mehr.

Як пише Reuters, державне телебачення повідомило, що на кадрах з місця події видно, що літак врізався в гірську вершину, хоча офіційних повідомлень про причини катастрофи не було.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що Раїсі літав на вертольоті Bell 212 американського виробництва.

Вертоліт, на борту якого перебувало дев'ять людей, зазнав аварії в умовах сильного туману, повертаючись з польоту до ірано-азербайджанського кордону, повідомили в неділю іранські офіційні особи.

Аварія спричинила багатогодинну пошуково-рятувальну операцію за підтримки Європейського Союзу і Туреччини, але рятувальникам заважали туман і низькі температури.

Раїсі був другою за впливом людиною в політичній структурі Ісламської Республіки після верховного лідера аятолли Алі Хомейні.

63-річний Раїсі був обраний президентом у 2021 році і з моменту вступу на посаду наказав посилити закони про мораль, керував придушенням антиурядових протестів і наполегливо наполягав на ядерних переговорах зі світовими державами.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, який має найвищу владу і вирішальне слово щодо зовнішньої політики та ядерної програми Ірану, раніше намагався заспокоїти іранців, заявляючи, що не буде ніяких порушень у державних справах.