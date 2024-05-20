Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Ірані офіційно повідомили про загибель президента Раїсі після катастрофи вертольота
ІРАНПРЕЗИДЕНТКАТАСТРОФАСМЕРТЬПодіїСвітПолітикаЖиття

В Ірані офіційно повідомили про загибель президента Раїсі після катастрофи вертольота

Оновлюється
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Президент Ірану Раїсі загинув після катастрофи вертольота, повідомляють державні агентства
Президент Ірану Ібрагім Раїсі. Ебрагім Раїсі. Фото: AP

Іранські ЗМІ підтвердили загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі у віці 63 років і міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіана в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан. Віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі. Уряд Ірану скликав "термінове засідання" в понеділок після оголошення про те, що президент Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни були серед тих, хто загинув у катастрофі вертольота. Обов'язки Раїсі поки виконуватиме перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер. Тіла загиблих під час аварії вертольота в Ірані везуть до Тебріза.

Так, іранські державні ЗМІ Press TV, а також інформаційні агентства Tasnim і Mehr повідомили, що всі, хто перебував на борту, загинули.

"Президент Раїсі разом із міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдоллахіаном, губернатором Східного Азербайджану Малеком Рахматі, імамом п’ятничної молитви Східного Азербайджану Мохаммадом Алі Але-Хашемом та кількома іншими пасажирами загинули в результаті аварії гелікоптера на північному заході Ірану", — йдеться у дописі Press TV.
"У понеділок вранці було оголошено, що всі пасажири гелікоптера, що розбився, загинули", — пише Mehr .

Тіла загиблих під час аварії гелікоптера, внаслідок якої загинув президент Ірану, будуть перевезені до міста Тебріз, заявив голова іранського Червоного Півмісяця, повідомляє іранське видання Tasnim News. Пошуково-рятувальні роботи завершилися, сказав Пір-Хоссейн Коліванд

Як повідомляє іранське державне інформаційне агентство IRNA, уряд Ірану скликав термінове засідання в понеділок після оголошення про те, що президент Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни були серед тих, хто загинув у катастрофі вертольота.

Крісло, на якому зазвичай сидів Раїсі, було вільним і задрапірованим чорним поясом на згадку про президента. Відповідну фотографію опублікували державні новини.

Про час і подробиці траурної процесії буде оголошено в майбутньому, повідомляє державне ЗМІ агенство новин FARS.

Наразі обов'язки Раїсі виконуватиме перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер протягом 50 днів до нових президентських виборів. Їх організовуватиме спеціальна рада.

Іранські державні мовники транслюють ісламські молитви між випусками новин після повідомлення про те, що президент Ібрагім Раїсі та вісім інших загинули внаслідок катастрофи.

Раніше агентство Reuters повідомило про загибель президента з посиланням на високопоставленого чиновника.

"Президент Раїсі, міністр закордонних справ і всі пасажири гелікоптера загинули в авіакатастрофі", — сказав чиновник агентству Reuters, попросивши не називати його ім'я через делікатність питання.

Раніше іранський чиновник повідомив агентству Reuters, що вертоліт, на борту якого перебували Раїсі і міністр закордонних справ Хосейн Амірабдоллахіан, повністю згорів у неділю в авіакатастрофі.

Глава Червоного Півмісяця Ірану Пір-Хоссейн Коліванд заявив раніше в понеділок, що ознак життя людей, які перебували на борту вертольота, немає, повідомляє іранське державне інформаційне агентство IRIB. Також його цитує Mehr.

Як пише Reuters, державне телебачення повідомило, що на кадрах з місця події видно, що літак врізався в гірську вершину, хоча офіційних повідомлень про причини катастрофи не було.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що Раїсі літав на вертольоті Bell 212 американського виробництва.

Вертоліт, на борту якого перебувало дев'ять людей, зазнав аварії в умовах сильного туману, повертаючись з польоту до ірано-азербайджанського кордону, повідомили в неділю іранські офіційні особи.

Аварія спричинила багатогодинну пошуково-рятувальну операцію за підтримки Європейського Союзу і Туреччини, але рятувальникам заважали туман і низькі температури.

Раїсі був другою за впливом людиною в політичній структурі Ісламської Республіки після верховного лідера аятолли Алі Хомейні.

63-річний Раїсі був обраний президентом у 2021 році і з моменту вступу на посаду наказав посилити закони про мораль, керував придушенням антиурядових протестів і наполегливо наполягав на ядерних переговорах зі світовими державами.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, який має найвищу владу і вирішальне слово щодо зовнішньої політики та ядерної програми Ірану, раніше намагався заспокоїти іранців, заявляючи, що не буде ніяких порушень у державних справах.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Генштаб ЗСУ втрати ворога
На війні в Україні Росія втратила 1400 військових за добу — Генштаб
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Блекаут 2024 року
Удар по Харкову, в усіх регіонах діятимуть відключення світла. 817 день війни. Онлайн
Гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі злітає
Атака на Львівщину, аварія літака з президентом Ірану та відключення світла: новини ранку 20 травня

Вибір редакції
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
Дізнайтесь більше
Карета швидкої допомоги їде за президентом Ірану Ібрагімом Раїсі
ЗМІ: рятувальники знайшли розбитий вертоліт іранського президента
Гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі
Туреччина допоможе Ірану у пошуках президента Ірану, який розбився на вертольоті
Гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі
Катастрофа вертольота президента Ірану. Як реагують у світі
Гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі
Життя президента Ірану може бути під загрозою після авіакатастрофи — Reuters
На початок