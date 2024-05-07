8 травня — 805 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
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- СБУ повідомила про викриття мережі агентів ФСБ, які готували вбивство президента Зеленського.
- У РФ пройшла "інавгурація" Путіна, він склав присягу.
- Через російську атаку на термінал у порту "Південний" було знищено 10 тисяч тонн олії.
- МВС запустило еКабінет постраждалого і гарячу лінію з питань соцзахисту для військових і правоохоронців.