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У ЗСУ створять Сили безпілотних систем, кіберфахівці ГУР вивели з ладу російські сервіси 1С. 805 день війни. Онлайн
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У ЗСУ створять Сили безпілотних систем, кіберфахівці ГУР вивели з ладу російські сервіси 1С. 805 день війни. Онлайн

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Дрони, БПЛА, ЗСУ
Українські військовослужбовці запускають розвідувальний БПЛА "Лелека" на лінії фронту в Донецькій області, Україна, 26 квітня 2024 року. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

8 травня — 805 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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