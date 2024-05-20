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На війні в Україні Росія втратила 1400 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні Росія втратила 1400 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога
Російський військовослужбовець у зоопарку в Маріуполі 18 травня 2022 року. Getty Images/AFP/Ольга Мальцева

Станом на ранок 20 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 493 690 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1400 військових.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 7590 (+14) од,
  • бойових броньованих машин — 14665 (+35) од,
  • артилерійських систем — 12737 (+50) од,
  • РСЗВ — 1076 (+2) од,
  • засоби ППО — 807 (+4) од,
  • літаків — 354 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10236 (+81),
  • крилаті ракети — 2205 (+1),
  • кораблі /катери — 27 (+1) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17311 (+60) од,
  • спеціальна техніка — 2079 (+2).

Дані уточнюються.

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