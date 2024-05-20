На війні в Україні Росія втратила 1400 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 20 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 493 690 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1400 військових.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 7590 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 14665 (+35) од,
- артилерійських систем — 12737 (+50) од,
- РСЗВ — 1076 (+2) од,
- засоби ППО — 807 (+4) од,
- літаків — 354 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10236 (+81),
- крилаті ракети — 2205 (+1),
- кораблі /катери — 27 (+1) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17311 (+60) од,
- спеціальна техніка — 2079 (+2).
Дані уточнюються.
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