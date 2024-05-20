Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"

Уночі 20 травня сили протиповітряної оборони у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях знищили усі 29 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
За його даними, вночі 20 травня окупанти РФ атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ — РФ.
До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
"В результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях, написав Олещук.