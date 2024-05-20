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Зросла кількість поранених внаслідок російських обстрілів дітей — ОГПУ
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Зросла кількість поранених внаслідок російських обстрілів дітей — ОГПУ

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Зросла кількість поранених внаслідок російських обстрілів дітей — ОГПУ
Маленький хлопчик біля зруйнованого житлового будинку в деокупованому місті Ізюм Харківської області, 25 вересня 2022 року. УНІАН

Більше ніж 1891 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 20 травня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 546 дітей загинули та понад 1345 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 531, Харківській — 373, Херсонській — 151, Дніпропетровській — 139, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 105.

  • 18 травня внаслідок обстрілу м. Харків постраждали 13-річна дівчинка та 16-річний хлопчик.
  • 19 травня внаслідок обстрілу с. Черкаська Лозова Харківського району Харківської області постраждала 8-річна дівчинка.

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