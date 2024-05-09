У Краснодарському краї РФ безпілотники атакували нафтобазу

Оперативний штаб Краснодарського краю Росії повідомив про атаку безпілотників на територію нафтобази у селі Юрівка під Анапою. Внаслідок атаки на нафтобазі почалася пожежа, пошкоджено кілька резервуарів. Постраждалих немає.

Про це йдеться у Telegram-каналі штабу.

За його даними, над регіоном було придушено 6 дронів, кілька з них впали на територію нафтобази. На місці пожежі працюють 62 особи та 20 одиниць техніки. До місця події прибув мер Анапи Василь Швець, він займається ліквідацією наслідків від атаки особисто.

За даними Telegram-каналів, місцеві жителі повідомляють про падіння щонайменше 7 безпілотників. Канали опублікували відео з пожежею, на них видно, що спалах виник у двох різних частинах території нафтобази.