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Вихваляння Путіна і заклики до відновлення СРСР. У кількох областях України затримано проросійських агітаторів — СБУ
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Вихваляння Путіна і заклики до відновлення СРСР. У кількох областях України затримано проросійських агітаторів — СБУ

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Служба безпеки України (СБУ) затримала проросійських агітаторів, які вихваляли очільника Кремля Володимира Путіна та закликали до відновлення Радянського Союзу (СРСР).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що прокремлівські пропагандисти діяли у низці регіонів та столиці України.

"Зловмисники публічно виправдовували збройну агресію РФ та закликали до захоплення всієї території нашої держави. Для проведення інформаційних диверсій фігуранти створили десятки спеціалізованих профілів у відеохостингу YouTube та популярних соцмережах", — йдеться у повідомленні.

У Києві: викрито місцеву жительку, яка вихваляла Путіна та війну Росії проти України.

Для поширення пропаганди вона зареєструвала анонімну сторінку в TikTok, де публікувала свої антиукраїнські дописи. За даними слідства, переважну більшість аудиторії інтернет-ресурсу становили росіяни.

На Миколаївщині: затримано голову підпільної організації "Молода гвардія більшовиків-ленінців", діяльність якої дистанційно координувала російська розвідка.

"За вказівкою окупантів їхні поплічники готували замовні публікації для підконтрольних кремлю міжнародних інформагентств. У цих статтях автори популяризували колишній СРСР та закликали до його відновлення", — розповіли в СБУ.

При цьому для конспірації учасники підпілля діяли порізно та підписували свої "твори" різними псевдонімами.

На Дніпропетровщині: затримано YouTube-блогера, який співпрацював з командуванням Південного військового округу РФ.

Від окупантів чоловік дистанційно отримував завдання на поширення провокаційних відеосюжетів про війну в Україні. У замовних роликах їхній автор намагався дискредитувати Сили оборони та поширював фейки про ситуацію на фронті.

У Харкові: затримано прихильника Росії, який на власному YouTube-каналі вихваляв радянський режим та пропагував комуністичну символіку. В СБУ додали, що за викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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