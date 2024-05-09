Зеленський призначив Залужного послом України у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 9 травня, призначив колишнього головнокомандувача Збройними силами Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

Відповідний указ глави держави №316/2024 опубліковано на сайті Офісу президента.

"Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", — йдеться у документі.

8 травня указом №309/2024 Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоровʼя.

Що відомо про звільнення Залужного з посади головкома ЗСУ

8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше керував Сухопутними військами.

Згодом речник Пентагону Патрік Райдер підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, попри звільнення Залужного.

9 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський надав звання Героя України ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову.

7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після кількох розмов із колишнім головкомом ЗСУ особисто він переконався, що у Валерія Залужного "лежить душа" до виконання обов'язків дипломата.