НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський призначив Залужного послом України у Великій Британії
ЗалужнийЗеленськийВЕЛИКА БРИТАНІЯУКРАЇНАДИПЛОМАТІЯПолітикаСвітПодіїЖиття

Зеленський призначив Залужного послом України у Великій Британії

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Залужний
Валерій Залужний. Олександр Магула/Суспільне

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 9 травня, призначив колишнього головнокомандувача Збройними силами Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

Відповідний указ глави держави №316/2024 опубліковано на сайті Офісу президента.

"Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", — йдеться у документі.

8 травня указом №309/2024 Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоровʼя.

Що відомо про звільнення Залужного з посади головкома ЗСУ

8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше керував Сухопутними військами.

Згодом речник Пентагону Патрік Райдер підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, попри звільнення Залужного.

9 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський надав звання Героя України ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову.

7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після кількох розмов із колишнім головкомом ЗСУ особисто він переконався, що у Валерія Залужного "лежить душа" до виконання обов'язків дипломата.

Топ дня
Рекорд дальності у 1500 км: дрон СБУ ударив по НПЗ у Башкирії, "Газпром нефтехим Салават"
Рекорд дальності у 1500 км: дрон СБУ ударив по НПЗ у Башкирії — джерела
Лінія електропередач
В енергосистемі значний дефіцит. "Укренерго" попереджає про графіки відключень для бізнесу
Зеленський
Зеленський змінив командувача ССО ЗСУ
Валерій Залужний
Зеленський звільнив Залужного з військової служби
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни

Вибір редакції
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Дізнайтесь більше
Залужний
Шольц і Макрон влаштують "таємну вечерю" напередодні візиту Сі Цзіньпіна — Politico
РФ розповсюджує фейк про "арешт Залужного" — Центр стратегічних комунікацій
Пропаганда РФ розповсюджує фейк про "арешт Залужного" — Центр стратегічних комунікацій
Ексголовком ЗСУ Залужний
Подоляк: Залужний почне працювати послом у Британії найближчими тижнями
Геннадій Частяков
ДБР завершило розслідування щодо офіцера, який подарував гранати помічнику Залужного
На початок