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У Фінляндії хочуть блокувати шукачів притулку, які намагаються в'їхати з Росії
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У Фінляндії хочуть блокувати шукачів притулку, які намагаються в'їхати з Росії

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У Фінляндії хочуть блокувати шукачів притулку, які намагаються в'їхати з Росії
Петтері Орпо. AP

У Фінляндії хочуть внести зміни у законодавство, щоб дозволити прикордонникам блокувати шукачів притулку, які намагаються в'їхати з Росії, заявив у неділю, 19 травня, прем'єр-міністр країни Петтері Орпо.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це рішення може змусити Гельсінкі тимчасово порушити свої міжнародні зобов'язання.

Орпо заявив, що пропозиція надійде до парламенту, де її передадуть на розгляд конституційного комітету.

“Оскільки це питання є у компетенції Росії — хто, звідки і коли приїжджає до фінського кордону — ми не можемо цього допустити. Тому ми повинні посилити наше законодавство. У Росії все ще залишаються тисячі людей... які чекають на можливість дістатися фінського кордону", — сказав Орпо журналістам.

Законопроєкт, запропонований правою правлячою коаліцією, визнає, що повернення мігрантів назад до Росії без розгляду їхніх заяв про надання притулку буде порушенням міжнародних зобов'язань Фінляндії у сфері прав людини, але зазначає, що його застосування буде тимчасовим і обмеженим.

Законопроєкт дозволить прикордонним органам повертати назад шукачів притулку, які перетинають кордон з Росією, із застосуванням або без застосування сили. Але це не стосуватиметься дітей та людей з обмеженими можливостями, чиї заяви про надання притулку Фінляндія продовжуватиме приймати.

Для його ухвалення необхідно п'ять шостих голосів у парламенті. Як відзначає агенція, це високий бар'єр, необхідний для конституційних питань, тож є певні сумніви, документ буде підтриманий.

Так, у розмові з Reuters 3 травня найбільша опозиційна група Фінляндії, Соціал-демократи, заявила, що не буде підтримувати законопроєкт до того, як парламент обговорить його остаточну версію.

Фінська омбудсменка з питань недискримінації Крістіна Стенман заявила, що буде тривожно, якщо Фінляндія відмовиться приймати заяви про надання притулку від людей, які прибувають до її кордонів.

Фінляндія має кордон з Росією протяжністю 1340 км.

Минулого року Фінляндія закрила свій кордон з Росією, щоб зупинити зростання кількості прибулих з таких країн, як Сирія і Сомалі, і звинуватила Москву в тому, що вона використовує міграцію як зброю проти неї і Європейського Союзу, що Кремль заперечує, пише Reuters.

Як свідчать дані Прикордонної служби Фінляндії,відколи країна закрила свої наземні пункти пропуску на кордоні з РФ, цьогоріч кордон з Росією перетнуло менше 40 мігрантів проти 1300 мігрантів минулого року. Один залізничний пункт пропуску залишається відкритим, але тільки для вантажів.

Фінські лідери кажуть, що законодавство потрібне, оскільки мігранти можуть знову почати прибувати, бо тепла погода полегшує подорожі.

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