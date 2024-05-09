Сили оборони зупинять ініціативу росіян на сході після надходження в Україну нових партій озброєння, зокрема, із ухваленого США пакету військової допомоги Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це президент сказав під час спільної пресконференції з главою Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві, відповідаючи на запитання Суспільного.

“Як тільки вони (військова допомога — ред.) дійдуть — ми зупинимо їх ініціативу на сході держави. Безумовно, користуючись цим моментом, вони (росіяни — ред.) збільшили свої війська на півночі, сході нашої держави і всюди, не тільки Донбас. Харківський регіон, Сумський — вони всюди щось збільшують, а десь навіть показують, що там не дуже велика кількість, а глибше ми бачимо ще війська, які можуть бути на тому чи іншому напрямку”, — сказав президент.

Він додав, що якщо говорити без деталей, головне, що відома ця кількість, а також що у росіян “не так все дуже добре, як вони вважали”.

“При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх на сході, там зараз у них ініціатива, це не секрет, нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу в свої руки, це можна тільки, коли в руках є щось міцне”, — наголосив президент.

Він пояснив, що наразі зрозуміло що саме і скільки всього потрібно на фронті, відома кількість бригад, яку треба вивести для того, щоб люди відпочили, ідуть ротації.

“Є план цих ротацій, слава Богу, що все це є, але крім цих сильних , які виводяться повинні заходити укомплектовані бригади, не просто сильні хлопці, а хлопці сильні і не з голими руками”, — сказав Зеленський.

Зеленський також додав, що не хоче цим “підіймати настрій”, а хоче поділитися “реаліями, в яких ми живемо всі”.

За його словами, важливо, що в цих реаліях живуть і партнери України, з якими діляться інформацією розвідок.

“Приділяємо увагу укріпленню наших кордонів або рубежів, там де є бої, жива контактна лінія, яка постійно змінюється. Тому тільки посилення нашої армії на полі бою дасть нам можливість переваги. Вона потрібна, треба щоб усе надходило швидше”, — сказав Зеленський.

Він додав, що збільшення виробництва вітчизняної артилерії, артилерійських снарядів і дронів (Стугни, Корсара) дає можливість Україні протистояти війську РФ.

“Думаю, нам це дало подих”, — сказав президент.