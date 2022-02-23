За оцінками Міністерства оборони США, довкола України наразі перебувають 190 тисяч російських військових і бойовиків, 80% із яких приведені в бойову готовність — і загроза нападу на українську територію є, найімовірніше, дуже близькою.
Про це повідомляє The New York Times.
За оцінками високопосадовця Пентагону, усі війська, які, за даними США, Росія задіяла в межах ескалації, перебувають за 5-50 кілометрів від українських кордонів. "Вони готові рушати зараз, якщо буде такий наказ", — додав посадовець.
У Міністерстві оборони США вважають, що президент РФ Володимир Путін може або розпочати вторгнення в ОРДЛО, або здійснити широкомасштабне вторгнення в Україну із застосуванням повітряних і ракетних ударів, наступу на морі та суші тощо.
Напередодні, 22 лютого, президент США Джо Байден заявив, що загроза наступу Росії на Україну залишається. Початком російського вторгнення він назвав визнання правосуб'єктності самопроголошених "Л/ДНР".
"Усе ще понад 150 тисяч військових РФ перебувають довкола України. Це зокрема російські військові в Білорусі, які можуть атакувати Україну з півночі. Там перебувають наступальні ракетні комплекси. Російські кораблі маневрують у Чорному морі, на півдні від України", — сказав американський президент.
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- 22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. 23 лютого США запровадили санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2". У Росії пообіцяли відреагувати на обмеження "вивірено і відчутно, не обов'язково симетрично".
- 23 лютого ЄС запровадив санкції проти 351 депутата Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб. За даними "Радіо Свобода", туди також потрапили офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов.
- Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада. А Верховна Рада 23 лютого підтримала звернення до Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання терористичних організацій “Л/ДНР” незалежними державами.
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022".
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