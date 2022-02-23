За оцінками Міністерства оборони США, довкола України наразі перебувають 190 тисяч російських військових і бойовиків, 80% із яких приведені в бойову готовність — і загроза нападу на українську територію є, найімовірніше, дуже близькою.

Про це повідомляє The New York Times.

За оцінками високопосадовця Пентагону, усі війська, які, за даними США, Росія задіяла в межах ескалації, перебувають за 5-50 кілометрів від українських кордонів. "Вони готові рушати зараз, якщо буде такий наказ", — додав посадовець.

У Міністерстві оборони США вважають, що президент РФ Володимир Путін може або розпочати вторгнення в ОРДЛО, або здійснити широкомасштабне вторгнення в Україну із застосуванням повітряних і ракетних ударів, наступу на морі та суші тощо.

Напередодні, 22 лютого, президент США Джо Байден заявив, що загроза наступу Росії на Україну залишається. Початком російського вторгнення він назвав визнання правосуб'єктності самопроголошених "Л/ДНР".

"Усе ще понад 150 тисяч військових РФ перебувають довкола України. Це зокрема російські військові в Білорусі, які можуть атакувати Україну з півночі. Там перебувають наступальні ракетні комплекси. Російські кораблі маневрують у Чорному морі, на півдні від України", — сказав американський президент.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

"Потрібно мати бачення реінтеграції" — дипломати та правозахисники про рішення РФ щодо "Л/ДНР"

"Зібрати документи та залити їх на "хмару" — волонтери про брак інформації від влади та плани дій

Що має бути в евакуаційному рюкзаку школяра. Розповідає освітній омбудсмен

Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу