Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо ситуації на сході України на тлі визнання Росією незалежності так званих "Л/ДНР" та рішення ввести туди російські війська. У Білому домі це вже назвали "початком вторгнення" РФ.

У зверненні Байден заявив, що Путін намагається переписати історію, що війська РФ оточили Україну, що наслідки від санкцій проти РФ будуть відчутні і в США, а ціни на нафту можуть коливатись внаслідок санкцій.

Суспільне транслювало наступ наживо, також наводимо головні тези звернення.

Отже, що сказав Байден:

США "відключать уряд Росії від західного фінансування": "Вони не зможуть отримувати фінансові ресурси на Заході, рефінансувати свій борг на нових ринках". США оголошує про нові санкції проти Російської Федерації через визнання нею самопроголошених "Л/ДНР". Йдеться про обмеження на фінансові операції для двох банків, а також щодо суверенного боргу РФ та російських еліт. "Відповідно із завтра також накладаються санкції на членів Росії і на сенаторів і депутатів Росії. Ми також будемо діяти разом з Німеччиною, щоб Північний потік-2 не просувався далі", — сказав Байден. "США готують плани спільно з нафтовиробниками і споживачами щодо колективних інвестицій в забезпечення стабільності світових постачань енергоносіїв. "Відповідно ціни на нафту можуть коливатися", — зазначив він. Понад 150 тисяч військових РФ зібрані навколо України. У тому числі російські військові з Білорусі, а російські військові кораблі маневрують в чорному морі. Путін чітко погрожує війною, якщо його вимоги не будуть виконані. Це російська агресія. Тим не менш, все ще є час відвернути найгірший сценарій, який призведе до "страждань мільйонів людей". США і союзники відкриті до дипломатії. Оскільки РФ не відвела свої сили і засоби з Білорусі, Байден наказав збільшити ресурси для посилення балтійських союзників "і це чисто оборонні заходи з нашого боку": "Ми хочемо показати їм чітко, що США з союзниками захищатиме кожен дюйм території НАТО відповідно до наших обов'язків. Ми все ще вважаємо, що Росія планує далі рухатися і планує масивну військову атаку".

Що відомо

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