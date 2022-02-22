Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо ситуації на сході України на тлі визнання Росією незалежності так званих "Л/ДНР" та рішення ввести туди російські війська. У Білому домі це вже назвали "початком вторгнення" РФ.
У зверненні Байден заявив, що Путін намагається переписати історію, що війська РФ оточили Україну, що наслідки від санкцій проти РФ будуть відчутні і в США, а ціни на нафту можуть коливатись внаслідок санкцій.
Суспільне транслювало наступ наживо, також наводимо головні тези звернення.
Отже, що сказав Байден:
- США "відключать уряд Росії від західного фінансування": "Вони не зможуть отримувати фінансові ресурси на Заході, рефінансувати свій борг на нових ринках".
- США оголошує про нові санкції проти Російської Федерації через визнання нею самопроголошених "Л/ДНР". Йдеться про обмеження на фінансові операції для двох банків, а також щодо суверенного боргу РФ та російських еліт. "Відповідно із завтра також накладаються санкції на членів Росії і на сенаторів і депутатів Росії. Ми також будемо діяти разом з Німеччиною, щоб Північний потік-2 не просувався далі", — сказав Байден.
- "США готують плани спільно з нафтовиробниками і споживачами щодо колективних інвестицій в забезпечення стабільності світових постачань енергоносіїв. "Відповідно ціни на нафту можуть коливатися", — зазначив він.
- Понад 150 тисяч військових РФ зібрані навколо України. У тому числі російські військові з Білорусі, а російські військові кораблі маневрують в чорному морі.
- Путін чітко погрожує війною, якщо його вимоги не будуть виконані. Це російська агресія. Тим не менш, все ще є час відвернути найгірший сценарій, який призведе до "страждань мільйонів людей". США і союзники відкриті до дипломатії.
- Оскільки РФ не відвела свої сили і засоби з Білорусі, Байден наказав збільшити ресурси для посилення балтійських союзників "і це чисто оборонні заходи з нашого боку": "Ми хочемо показати їм чітко, що США з союзниками захищатиме кожен дюйм території НАТО відповідно до наших обов'язків. Ми все ще вважаємо, що Росія планує далі рухатися і планує масивну військову атаку".
Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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