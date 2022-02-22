На думку президента Сполучених Штатів Джо Байдена, визнанням самопроголошених "Л/ДНР" Росія здійснила вторгнення в Україну і, ймовірно, може вдатися до подальшої агресії.
Про це він заявив у зверненні 22 лютого.
"Усе ще понад 150 тисяч військових РФ перебувають довкола України. Це зокрема російські військові в Білорусі, які можуть атакувати Україну з півночі. Там перебувають наступальні ракетні комплекси. Російські кораблі маневрують у Чорному морі, на півдні від України", — сказав американський президент.
Байден заявив, що на тлі агресивних дій Кремля розпорядився посилити військову підтримку союзників США в Балтійському регіоні. Він наголосив, що йдеться про оборонні заходи, які не передбачають "вторгнення в Росію".
"Ми все ще вважаємо, що Росія буде рухатися далі і планує масивний воєнний напад проти Україну. Сподіваємось, що ми помиляємося. Але Росія лише вдається до ескалації проти українських територій і міст, зокрема столиці Києва", сказав президент США.
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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