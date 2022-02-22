На думку президента Сполучених Штатів Джо Байдена, визнанням самопроголошених "Л/ДНР" Росія здійснила вторгнення в Україну і, ймовірно, може вдатися до подальшої агресії.

Про це він заявив у зверненні 22 лютого.

"Усе ще понад 150 тисяч військових РФ перебувають довкола України. Це зокрема російські військові в Білорусі, які можуть атакувати Україну з півночі. Там перебувають наступальні ракетні комплекси. Російські кораблі маневрують у Чорному морі, на півдні від України", — сказав американський президент.

Байден заявив, що на тлі агресивних дій Кремля розпорядився посилити військову підтримку союзників США в Балтійському регіоні. Він наголосив, що йдеться про оборонні заходи, які не передбачають "вторгнення в Росію".

"Ми все ще вважаємо, що Росія буде рухатися далі і планує масивний воєнний напад проти Україну. Сподіваємось, що ми помиляємося. Але Росія лише вдається до ескалації проти українських територій і міст, зокрема столиці Києва", сказав президент США.

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