Комендантської години в Києві не буде — Кличко

На період дії надзвичайного стану влада Києва не запроваджуватиме комендантську годину, але під час пересування містом обов'язково потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу.
Про це під час брифінгу 23 лютого заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
Відповідно до рішення оперативного штабу Києва, в місті візьмуть під охорону всі об'єкти критичної інфраструктури міста, посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади у столиці.
Робота дискотек, клубів та закладів харчування дозволяється від 7:00 до 23:00.
На всіх основних в'їздах до Києва працюватимуть блокпости. Також, заявив Кличко, буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інет ресурсів органів міської влади та стратегічних установ і організацій. Особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та аеропортах.
"Хочу звернутись до киян: поводимось спокійно, місто живе і працює. Але в умовах загрози мусимо бути пильними і згуртованими", — наголосив мер Києва.
Що передувало
Під час позачергового засідання Верховної Ради 23 лютого парламент схвалив подання Ради національної безпеки та оборони про запровадження надзвичайного стану. Надзвичайний стан вводиться з опівночі 24 лютого терміном на 30 днів у всіх областях України, крім зони ООС.
Відповідно до постанови, надзвичайний стан передбачає такі обмеження (там, де вказано за потреби, вони впроваджуються штабами області):
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- 22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. 23 лютого США запровадили санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2". У Росії пообіцяли відреагувати на обмеження "вивірено і відчутно, не обов'язково симетрично".
- 23 лютого ЄС запровадив санкції проти 351 депутата Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб. За даними "Радіо Свобода", туди також потрапили офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов.
- Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада. А Верховна Рада 23 лютого підтримала звернення до Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання терористичних організацій “Л/ДНР” незалежними державами.
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022".
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