Комендантської години в Києві не буде — Кличко

На період дії надзвичайного стану влада Києва не запроваджуватиме комендантську годину, але під час пересування містом обов'язково потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу.

Про це під час брифінгу 23 лютого заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

Відповідно до рішення оперативного штабу Києва, в місті візьмуть під охорону всі об'єкти критичної інфраструктури міста, посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади у столиці.

Робота дискотек, клубів та закладів харчування дозволяється від 7:00 до 23:00.

На всіх основних в'їздах до Києва працюватимуть блокпости. Також, заявив Кличко, буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інет ресурсів органів міської влади та стратегічних установ і організацій. Особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та аеропортах.

"Хочу звернутись до киян: поводимось спокійно, місто живе і працює. Але в умовах загрози мусимо бути пильними і згуртованими", — наголосив мер Києва.

Що передувало

Під час позачергового засідання Верховної Ради 23 лютого парламент схвалив подання Ради національної безпеки та оборони про запровадження надзвичайного стану. Надзвичайний стан вводиться з опівночі 24 лютого терміном на 30 днів у всіх областях України, крім зони ООС.

Відповідно до постанови, надзвичайний стан передбачає такі обмеження (там, де вказано за потреби, вони впроваджуються штабами області):

Обмеження, які передбачає надзвичайний стан. Інфографіка: Суспільне Надзвичайний стан: які обмеження

Що відомо

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