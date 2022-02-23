Громадський контроль бомбосховищ ― на часі. Волонтери почали перевірки

Небайдужі волонтери заснували громадський контроль бомбосховищ. Координатори ініціативи створили Facebook-групу, щоб залучати людей, готових інспектувати приміщення цивільного захисту. Докладніше про ініціативу в ефірі Українського радіо розповів організатор групи "Громадський контроль укриттів та бомбосховищ", волонтер, резервіст територіальної оборони Андрій Півторак.

У якому стані перебувають укриття

Є багато укриттів, які позначені на мапі, але їх реально немає. Є приміщення, що зачинені й невідомо в кого ключі. Не всі школи мають укриття для дітей, треба далеко бігти. Ця проблема ще з Радянського Союзу: за планом, укриття мали будувати, але загрози нападу ніхто не відчував, тому це питання відійшло на другий план. Чиновники також мають не всю інформацію.

Тому ми вирішили: для нас важливо, щоб біля нас було укриття, аби наші рідні могли там перечекати небезпеку. Зараз Київська міська державна адміністрація вже активно відповідає і співпрацює з нами. Люди отримують ключі від ЖЕКів, відчиняють приміщення, перевіряють, процес триває.

Чим відрізняється укриття від звичайного підвалу

Є визначені стандарти, про них можна прочитати в інтернеті. Головне, щоб укриття мало більше одного виходу. Адже раптом завалить вихід ― як тоді вийти. Про запаси води й аптечки. Коли ми деякі укриття відчинили ― вода стоїть, але вона давно жовта. Іншого обладнання немає. Самі мешканці готові дообладнати ці приміщення, але ЖЕКи не мають інструкцій, щоб пустити туди людей. Треба виходити на вищий рівень і домагатися рішень від чиновників.

Про підземний перехід як укриття

Перехід захищає від уламків, прямих влучень, там доволі міцні перекриття над спорудою. До того ж підземний перехід має принаймні два входи, отже, завалити його з двох боків дуже важко. Це плюс. Але там питання щодо фільтровентиляційних систем.

Про зони безпеки вдома

Це можуть бути внутрішні приміщення квартири, ванни. Тут буде корисним досвід Ізраїлю, де відбуваються постійні обстріли. Вони облаштовують собі кімнати безпеки, в яких переховуються.

Наша публічна група відкрита на всю Україну, там може зареєструватися кожен. Вчора вранці було 700 учасників, а зараз понад 900. Люди надають інформацію, фото, відео, є проста інструкція. А ми потім шукаємо виходи на адміністрації або на волонтерів, які будуть спілкуватися з адміністрацією. Якщо людина вже кудись зверталася, про це теж треба написати.

Що відомо

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