Визнання "Л/ДНР". Росіянам можуть заборонити подорожі до Польщі — Дуда

У разі подальшої агресії Росії проти України Польща може вдатися на заборону в’їзду для російських громадян на польську територію. Про це під час пресконференції в Києві 23 лютого заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Польща межує з Калінінградською областю. І як сусід Росії Польщі буде прикро підтримувати санкції, які унеможливлять подорожі громадянам Росії. Але якщо Путін і далі буде себе так вести — топтати міжнародне право, нападати на мирні держави, забирати в людей, як-от громадян України, право жити в мирі, — то ці далекосяжні кроки будуть необхідними", — сказав він.

Дуда додав, що сподівається на мирне врегулювання ситуація, оскільки "хоче, щоб і росіяни жили в мирі й раділи з можливостей, які надає нинішній світ — подорожі, екскурсії, ведення бізнесу в різних частинах світу, відпочинок — усе, що надає мирний світ".

22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. У Росії пообіцяли відреагувати на них "вивірено і відчутно, не обов'язково симетрично".

Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада. ЄС 22 лютого погодив санкційний пакет, до якого увійшли 351 депутат Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб. За даними "Радіо Свобода", туди також потрапили офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов.

Крім того, Верховна Рада 23 лютого підтримала звернення до Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання терористичних організацій “Л/ДНР” незалежними державами.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

"Потрібно мати бачення реінтеграції" — дипломати та правозахисники про рішення РФ щодо "Л/ДНР"

Підсумки Радбезу ООН: Україна узгоджує санкції країн проти Росії — МЗС

У "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію у РФ: що відбувається на Донбасі та що про це кажуть місцеві

Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники

Мюнхенська безпекова конференція-2022. Головні тези про Україну

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу