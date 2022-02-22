Держави-члени Європейського Союзу погодили пакет нових антиросійських санкцій у зв’язку із визнанням Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Вони стосуватимуться 351 депутата Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб.
Про це 22 лютого заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
"Ми знаємо, що вчора (21 лютого — ред.) Путін (президент РФ Володимир Путін — ред.) вирішив визнати території "ЛНР" та "ДНР". Це розриває Мінські угоди. Це порушення територіальної цілісності України і порушення міжнародного права. Використовуючи визнання "ЛНР" та "ДНР", Путін підриває суверенітет України", — наголосив посадовець.
За його словами, у Європі пам’ятають окупацію Росією частини Грузії у 2008 році та Криму у 2014-му.
"Ми вивчили історію 2008 і 2014 років. І через це сьогодні 24 члени Євросоюзу ухвалили рішення запровадити санкції. Санкції будуть болісні", — зазначив Боррель.
Посадовець додав, що ЄС також погодив санкції зі США та Канадою.
"Ми погодили, що члени Держдуми, які проголосували за визнання, включені в лист санкцій. 27 осіб, які брали участь у підриві територіальної цілісності також", — зауважив він.
Боррель повідомив, що до санкційного пакета увійдуть і обмеження проти російських банків.
Що відомо
- Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.
- Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.
- Україна скликала Радбез ООН, США та ЄС анонсували санкції.
- Раніше Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
- Загострення на Донбасі почалось 17 лютого – бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. У Міноборони, Генштабі та МЗС України наголошують, що українська армія не веде наступальних дій та закликають не довіряти пропаганді РФ та перевіряти інформацію.
- 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили почали евакуацію людей та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ. Водночас чоловіків 18-55 років з окупованих територій не випускають через примусову мобілізацію.
Читайте також
Спільна оборона й охорона "кордонів", підтримка економіки. Що передбачають договори РФ із "Л/ДНР"
"Потрібно мати бачення реінтеграції" — дипломати та правозахисники про рішення РФ щодо "Л/ДНР"
Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн
РФ діє за "методичкою". Чому відбувається загострення на Донбасі та які подальші дії Росії
Ядерна зброя: чи може Україна відновити її та вийти з Будапештського меморандуму
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!