Держави-члени Європейського Союзу погодили пакет нових антиросійських санкцій у зв’язку із визнанням Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Вони стосуватимуться 351 депутата Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб.

Про це 22 лютого заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Ми знаємо, що вчора (21 лютого — ред.) Путін (президент РФ Володимир Путін — ред.) вирішив визнати території "ЛНР" та "ДНР". Це розриває Мінські угоди. Це порушення територіальної цілісності України і порушення міжнародного права. Використовуючи визнання "ЛНР" та "ДНР", Путін підриває суверенітет України", — наголосив посадовець.

За його словами, у Європі пам’ятають окупацію Росією частини Грузії у 2008 році та Криму у 2014-му.

"Ми вивчили історію 2008 і 2014 років. І через це сьогодні 24 члени Євросоюзу ухвалили рішення запровадити санкції. Санкції будуть болісні", — зазначив Боррель.

Посадовець додав, що ЄС також погодив санкції зі США та Канадою.

"Ми погодили, що члени Держдуми, які проголосували за визнання, включені в лист санкцій. 27 осіб, які брали участь у підриві територіальної цілісності також", — зауважив він.

Боррель повідомив, що до санкційного пакета увійдуть і обмеження проти російських банків.

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