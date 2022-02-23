23 лютого президент Володимир Зеленський спільно з главами Литви та Польщі підписали спільну декларацію у зв'язку з визнанням Росією "ДНР" та "ЛНР". Церемонія підписання пройшла в Маріїнському палаці.

"Ми скоординували наші зусилля з метою протидії агресії Росії та деескалації конфлікту", — зазначив на спільній пресконференції президент Володимир Зеленський.

Президенти підписали спільну декларацію у зв'язку з рішенням РФ визнати самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Фото: Ліля Гончарук, Суспільне Президенти підписали спільну декларацію у зв'язку з визнанням РФ "ДНР" та "ЛНР"

"Сьогодні ми прибули сюди, тому що ми друзі України. Ми тут разом, як керівники держав Люблінського трикутника. Сьогодні наша зустріч тут (спрямована - ред.) на підтримку України. Багато росіян, не сумніваюсь, хочуть жити в мирі. Ми слідкуємо за останніми рішенням Путіна, ми обмінялись з цього приводу інформацією. В цей складний час ми мусимо сказати "стоп" політиці Росії, ми дбаємо про архітектуру безпеки у світі", — наголосив президент Республіки Польща Анджей Дуда.

Він додав, що Польща засуджує рішення Путіна визнати так звані "ДНР" і "ЛНР": "Це відхилення мінських домовленостей, які Росія підписала. Польща солідарна з Україною. Закликаємо Росію, щоб забрала війська від кордонів України і від подальших військових дій".

Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що Литва не здивована поведінкою Росії.

"Хочу, щоб мене почули. Луганськ і Донецьк — це частина України, ми не визнаємо анексію Криму. Ми будемо стояти поруч з братнім народом і допомагати чим можемо. Я вітаю реакцію від ЄС щодо дій Росії, признанням так званих сепаратистських республік", — наголосив литовський президент.

Нагадаємо, Люблінський трикутник був утворений у липні 2020 року міністрами закордонних справ України, Польщі та Литви. Серед пріоритетів діяльності цього формату — посилення регіону, зміцнення безпеки, інтеграція України до ЄС і НАТО, розвиток економічної співпраці, спільна протидія гібридним загрозам.

Що відомо

21 грудня 2021 року лідери Люблінського трикутника — президенти України Володимир Зеленський, Литовської Республіки Гітанас Наусєда та Республіки Польща Анджей Дуда напередодні підписали спільну декларацію, що фіксує підтримку членства України в Європейському Союзі та НАТО.

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