Прессекретарка Білого дому Джен Псакі проведе брифінг після виступу президента США Джозефа Байдена щодо ситуації на Донбасі, під час якого той оголосив про перший пакет нових санкцій проти Росії.

Суспільне транслює подію наживо.

Раніше Джозеф Байден виступив зі зверненням щодо ситуації на сході України на тлі визнання Росією незалежності так званих "Л/ДНР" та рішення ввести туди російські війська. У Білому домі це вже назвали "початком вторгнення" РФ.

У зверненні Байден заявив, що Путін намагається переписати історію, що війська РФ оточили Україну, що наслідки від санкцій проти РФ будуть відчутні і в США, а ціни на нафту можуть коливатись внаслідок санкцій.

Новина доповнюється

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

"Потрібно мати бачення реінтеграції" — дипломати та правозахисники про рішення РФ щодо "Л/ДНР"

Підсумки Радбезу ООН: Україна узгоджує санкції країн проти Росії — МЗС

У "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію у РФ: що відбувається на Донбасі та що про це кажуть місцеві

Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники

Мюнхенська безпекова конференція-2022. Головні тези про Україну

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу