Пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Водночас Білий дім планує ввести нищівні санкції проти фінансових установ та банків Росії.

Про це під час брифінгу заявив заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх.

"Всі опції (санкцій – ред.) залишаються на столі. Але, ймовірно, не буде так, що ви побачите SWIFT у початковому пакеті обмежень", – сказав журналістам Даліп Сінгх.

"Ціна для Росії буде величезною: як для її економіки, так і для її стратегічного становища у світі. Наші фінансові санкції були розроблені для того, щоб забезпечити негайні витрати для найбільших фінансових інститутів та державних підприємств у Росії", – заявив Сінгх.

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