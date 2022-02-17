Місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення — Чевік

Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення. Про це під час засідання Ради безпеки ООН розповів Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Чевік.

"З 2022 року наша місія зафіксувала удвічі більше випадків порушення припинення вогню ніж у 2021 році. Збільшення кількості активних дій призвело до збільшення жертв серед цивільного населення", — заявив Яшар Чевік.

Яшар Чевік додав, між вчорашнім вечором і сьогоднішнім ранком місія зафіксувала 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

Також Голова Місії додав, що понад 80% пролетів БПЛА зазнавали перешкод.

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