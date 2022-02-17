Через річку Припʼять на території заповідної зони у Білорусі військові перекинули понтонний міст за 6 кілометрів від українського кордону.

Про це повідомляє портал "Мілітарний", а також пишуть Twitter-користувачі та наводять супутникові знімки.

Згідно з супутниковими знімками, опублікованими в Twitter, на обох берегах річки Припʼять на території Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника помітили земляні роботи.

Пізніше інший користувач Twitter опублікував новіші супутникові знімки, які показують, що на місці земляних робіт наведено понтонний міст. Цей міст може бути використаний для перекидання військ через річку та знаходиться лише в 6 кілометрах від українського кордону.

Як повідомляє "Мілітарний" територія заповідника не входить до переліку районів проведення російсько-білоруських навчань "Союзная решимость — 2022".

Суспільне звернулося до Міністерства оборони з проханням про коментар.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" армії "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі. Крім того, Лукашенко заявив, що частині співробітників міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю.

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