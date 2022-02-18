Україна прагне мирного врегулювання мирного політико-дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі, натомість Росія намагається загострити безпекову ситуацію та розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Ми спостерігаємо, як Російська Федерація розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації, збільшує кількість обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури із забороненої Мінськими угодами зброї та ескалює безпекову ситуацію", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як наголосив посадовець, при цьому Україна налаштована на мирний діалог, який допоміг би зупинити конфлікт.

"Ми категорично відкидаємо спроби Росії загострити і так напружену безпекову ситуацію. Залишаємося непохитно відданими політико-дипломатичному врегулюванню, разом з партнерами докладаємо максимальних зусиль, аби знизити напругу та втримати ситуацію в руслі дипломатичного діалогу", — зазначив він.

При цьому Ніколенко також спростував твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Він також підкреслив, що Україна не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі.

"Українські громадяни мешкають по обидва боки лінії розмежування. Їхній мир, безпека та добробут є абсолютним пріоритетом для Української держави", — наголосив посадовець.

Речник МЗС закликав міжнародну спільноту негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання.

"Відсутність належної реакції або нейтральна позиція лише підігруватимуть ескалації ситуації з боку Росії", — підсумував Ніколенко.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

"Кожен раз, коли Росія брязкає зброєю, чимало людей записується до тероборони" — історія резервіста

Обстріли Станиці Луганської, Мар'їнки, Врубівки: що відомо та як реагує влада

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

Чорнобильська зона та АЕС. Чи готові вони до можливого військового вторгнення

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу