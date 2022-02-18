Естонія передала Україні ракети для протитанкових комплексів Javelin

До України 18 лютого прибула військова допомога від Естонії — снаряди для американських протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомив естонський посол Каймо Кууск.
"Javelin щойно прибули в Україну і вже передані українським підрозділам. Зробили це з військовим аташе. #StandWithUkraine", — написав дипломат.
Кількість снарядів для Javelin Естонія не розкриває — раніше Каймо Кууск повідомив Суспільному, що йдеться саме про ракети, а не ПТРК, а їхня кількість "значна".
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Крім того, ще у грудні 2021 року міністерство оборони Естонії заявило про намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці з боєприпасами до них (кількість не уточнювалася). Але пізніше стало відомо, що надання зброї Києву блокує Німеччина.
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Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 190 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, повертаються у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- 17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів. Обстріли продовжилися і 18 лютого.
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