Естонія передала Україні ракети для протитанкових комплексів Javelin

До України 18 лютого прибула військова допомога від Естонії — снаряди для американських протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомив естонський посол Каймо Кууск.

"Javelin щойно прибули в Україну і вже передані українським підрозділам. Зробили це з військовим аташе. #StandWithUkraine", — написав дипломат.

Кількість снарядів для Javelin Естонія не розкриває — раніше Каймо Кууск повідомив Суспільному, що йдеться саме про ракети, а не ПТРК, а їхня кількість "значна".

Крім того, ще у грудні 2021 року міністерство оборони Естонії заявило про намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці з боєприпасами до них (кількість не уточнювалася). Але пізніше стало відомо, що надання зброї Києву блокує Німеччина.

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