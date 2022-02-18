На Донбасі почалося аномальне збільшення обстрілів — Резніков

За добу 17 лютого на Донбасі було зафіксоване рекордна кількість обстрілів з початку року. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній раді.

"Учора були зафіксовані аномальні події, які відрізняються від того, що було від початку року. І наша задача — приборкати аномалії, щоб вони не стали прологом для ескалації. З 1 січня до 16 лютого включно по лінії дотику в Луганській та Донецькій області з боку тимчасово окупованої територією Росією було зафіксовано 107 обстрілів позицій наших воїнів і 4 обстріли населених пунктів. З них 22 рази обстріли відбувалися із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", — повідомив Резніков.

За його словами, від початку року зазвичай на Донбасі фіксувалося від 2 до 5 порушень на добу.

"Були періоди, коли протягом доби не фіксувалося жодного обстрілу, або протягом 30 днів не загинув жоден з наших воїнів. Натомість за минулу добу ворог здійснив 60 обстрілів, 43 з них — із забороненої зброї. Станом на 10 ранку сьогодні було зафіксовано вже 20 обстрілів", — доповів міністр оборони.

Резніков додав, що останніми днями різко збільшилась кількість провокацій — обстріли, кібератаки, небезпечні маневри авіації, виведення з ладу мобільного зв'язку: "Наше завдання не робити того, до чого нас підштовхує РФ. Давати відсіч, але тримати голову холодною. Бо провокації не припиняться. Кремль готує сценарії визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії. Незалежно від того чи він буде реалізований, просто щоб мати цей варіант на столі".

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