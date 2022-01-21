Естонія, Латвія і Литва допоможуть Україні озброєнням — міноборони Естонії

Країни Балтії нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. Про допомогу з боку Естонії, Литви і Латвії повідомило у Twitter естонське міністерство оборони.

Естонія, Латвія та Литва зміцнять українську обороноздатність, надавши додаткову оборонну допомогу. Естонія надає протиброньові ракети Javelin, Латвія та Литва — зенітні ракети Stinger. Ми — союзники. Залишайся з Україною!” — йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет, міністр оборони Латвії Артіс Пабрикс і міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 21 січня опублікували заяву для преси на підтримку України, зазначивши, що вони отримали необхідні дозволи від Сполучених Штатів на відправку зброї та продовжують тісну співпрацю, щоб швидко доставити її в Україну. Про це йдеться на сайті Міноборони Естонії.

“Давайте подивимося правді в очі – війна в Україні триває, і важливо підтримувати Україну всіма можливими способами, щоб вона могла протистояти агресору”, — заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

Міністри оборони також висловили сподівання, що Україні ніколи не доведеться фактично використовувати ці системи озброєння і що Росія змінить свою агресивну позицію.

“Ми привозимо ракети Javelin. Не пускові установки. Україна вже має пускові установки зі США. Ми привозимо ракети безкоштовно. Я б не хотів називати суму, але вона значна. Багато. Термін доставки - в найкоротші терміни”, — дав коментар Суспільному посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Що відомо

Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні у понеділок 17 січня. Вона вже надійшла до України. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.

У новому уряді Чехії заявили про бажання допомогти Україні на тлі можливої агресії з боку Росії. Там мають намір відправити або продати військові боєприпаси та зброю.

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила виділення Україні 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги на тлі агресії Росії біля українських кордонів.

Чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні.

Канада надасть Україні позику у 120 мільйонів канадських доларів на підтримку економіки та проведення реформ на тлі посилення кризи у відносинах з Росією.

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