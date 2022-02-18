Німеччина прагне мінімізувати ризик ескалації в Європі та готова до впровадження санкцій проти Росії в разі вторгнення в Україну — зокрема і проти російського газогону "Північний потік-2".

Як повідомляє кореспондентка Суспільного, про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у виступі на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого.

"Російська загроза залишається. Ми хочемо мінімізувати ризик ескалації у Європі. Кожну хвилину ми хочемо говорити про це. Ми не можемо випробовувати архітектуру безпеки. Усі, хто хоче безпеки, не загрожують одне одному, вони говорять одне з одним", — наголосила вона.

Бербок зазначила, що Німеччина "бачить єдність НАТО і своїх союзників" в оцінці російської агресії: "У час, коли Росія діє проти України, ми готові до впровадження колективних санкцій. І призупинення "Північного потоку-2".

Глава німецького МЗС підкреслила, що Берлін підтримує територіальну цілісність України.

"Це один із найбільш небезпечних часів. коли ескалація і дезінформація можуть призвести до загострення ситуації. Українці мають право самі визначати своє майбутнє. Ми живемо у світі, це ці правила працюють. Ми зіткнулися з напругою авторитарних держав", — додала вона.

Бербок також закликала називати ескалацію біля кордонів України "російською кризою", а не "українською", і звернулася до Москви з вимогою відвести війська.

У столиці Баварії Мюнхені 18 лютого розпочалася міжнародна конференція з безпеки. На заході, що триватиме до 20 лютого, лідери понад 30 країн світу, десятки провідних дипломатів та міністрів оборони говоритимуть про сучасну архітектуру безпеки світу, її виклик та загрози.

Від України на Мюнхенській конференції будуть президент Володимир Зеленський та мер Києва Віталій Кличко. Росія ж відмовилася від участі в конференції вперше з 1999 року, відколи її туди запрошують.

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