Німеччина прагне мінімізувати ризик ескалації в Європі та готова до впровадження санкцій проти Росії в разі вторгнення в Україну — зокрема і проти російського газогону "Північний потік-2".
Як повідомляє кореспондентка Суспільного, про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у виступі на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого.
"Російська загроза залишається. Ми хочемо мінімізувати ризик ескалації у Європі. Кожну хвилину ми хочемо говорити про це. Ми не можемо випробовувати архітектуру безпеки. Усі, хто хоче безпеки, не загрожують одне одному, вони говорять одне з одним", — наголосила вона.
Бербок зазначила, що Німеччина "бачить єдність НАТО і своїх союзників" в оцінці російської агресії: "У час, коли Росія діє проти України, ми готові до впровадження колективних санкцій. І призупинення "Північного потоку-2".
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Глава німецького МЗС підкреслила, що Берлін підтримує територіальну цілісність України.
"Це один із найбільш небезпечних часів. коли ескалація і дезінформація можуть призвести до загострення ситуації. Українці мають право самі визначати своє майбутнє. Ми живемо у світі, це ці правила працюють. Ми зіткнулися з напругою авторитарних держав", — додала вона.
Бербок також закликала називати ескалацію біля кордонів України "російською кризою", а не "українською", і звернулася до Москви з вимогою відвести війська.
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У столиці Баварії Мюнхені 18 лютого розпочалася міжнародна конференція з безпеки. На заході, що триватиме до 20 лютого, лідери понад 30 країн світу, десятки провідних дипломатів та міністрів оборони говоритимуть про сучасну архітектуру безпеки світу, її виклик та загрози.
Від України на Мюнхенській конференції будуть президент Володимир Зеленський та мер Києва Віталій Кличко. Росія ж відмовилася від участі в конференції вперше з 1999 року, відколи її туди запрошують.
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 190 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, повертаються у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- 17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.
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