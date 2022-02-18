У столиці Баварії Мюнхені 18 лютого розпочинається конференція з безпеки-2022. На заході, що триватиме до 20 лютого, лідери понад 30 країн світу, десятки провідних дипломатів та міністрів оборони говоритимуть про сучасну архітектуру безпеки світу, її виклик та загрози. Очікується, що головною темою буде ситуація навколо України. Президент Володимир Зеленський та мер Києва Віталій Кличко виступатимуть на обговореннях, аби донести світу ключовий меседж про реальний стан справ в Україні.
Про це йдеться у релізі Мюнхенської безпекової конференції.
"Метою заходу є просування України в порядку денному глобальної безпеки та наголошення на важливості України для безпеки Європи та міжнародного порядку. Дискусія зосередиться на питаннях загрози безпеці України, на тому, що це означає для Європи, та які шляхи просування існують у цьому питанні", – повідомляють організатори.
Уперше з початку пандемії захід відбудеться офлайн у готелі Bayerischer Hof у центрі міста за дотримання усіх протиепідемічних заходів. Так, замість звичайного числа учасників, яке перевищує 2 тисячі, зараз дозволено не більше 600. Учасники та гості повинні бути вакциновані від коронавірусу і щодня здаватимуть ПЛР-тест.
Зокрема, у конференції візьмуть участь:
- США на ній представлятиме віцепрезидент Камала Харріс та держсекретар Ентоні Блінкен,
- Німеччину — канцлер Олаф Шольц,
- Великобританію — прем'єр-міністр Борис Джонсон
- Францію — президент Еммануель Макрон
- ЄС – голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн
- НАТО – генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Уже декілька тижнів криза України та Росії є ключовою темою для усіх ЗМІ та політиків світу, тому більшість питань та обговорень будуть присвячені Україні – загрозі повномасштабної чи нової гібридної агресії РФ щодо України.
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Президентів України та Росії запросили у Мюнхен, однак там буде присутня лише українська делегація. У Путіна відмовилися їхати, адже, буцімто, не мають щеплень від коронавірусу схваленими у ЄС вакцинами. А виступ Зеленського очікується 19 лютого о 16:30 (за київським часом).
Серед іншого запланований 5-й український ланч, організований Ялтинською конференцією та Фондом Пінчука. Це формат спілкування вузького кола дипломатів та політиків, який дозволяє обмінятися думками та посприяти збільшенню підтримки України тощо.
На ланч запросили колишнього спеціального представника Держдепу США з питань України Курта Волкера, міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі, голову Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера, міністра закордонних справ Данії, міністра оборони Швеції тощо.
У 2020 році на сайті конференції було оприлюднено план із "урегулювання конфлікту в Україні", який містив 12 кроків. Серед них згадувалися активізація взаємодії з Росією та "запуск національного діалогу про ідентичність". Після обурення планом він тимчасово зник із сайту, але потім був оприлюднений знову. Документ підписав і глава конференції Ішингер.
З 1963 року проводиться безпекова конференція у серці Баварії. Колишній посол та держсекретар Вольфганг Ішингер керує заходом із 2008 року.
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Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні, стягнула військово-повітряні сили, поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.
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