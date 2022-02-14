Україна ініціювала енергетичний діалог із Німеччиною, мета якого полягає у "випрацюванні енергетичних гарантій" транзиту газу українською територією на тлі запуску російського газогону "Північний потік-2".

Про це 14 лютого заявив Володимир Зеленський за підсумками перемовин із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Я запропонував розпочати стратегічний енергетичний діалог з Німеччиною, в межах якого будуть випрацювані енергетичні гарантії. Важливо, щоб Німеччина продовжила бути гарантом транзиту газу територією України", — зазначив президент України.

Зеленський зазначив, що із Шольцом обговорив ризики, пов’язані з "Північним потоком-2".

"І тут ми маємо деякі розбіжності в оцінці. Я проголосив: наша позиція незмінна, ми розглядаємо Північний потік-2 виключно крізь призму енергетичних і безпекових загроз для нас і для регіону", — додав президент.

За його словами, Шольц підтвердив наміри Німеччини "наповнити конкретикою і фінансовою підтримкою ініціативи" із зеленої трансформації, декарбонізації та розвитку відновлюваної енергетики в Україні. А Зеленський своєю чергою запевнив, що Київ готовий забезпечити умови для інвестицій Берліна в ці галузі.

Своєю чергою канцлер Німеччини заявив, що запроваджені в разі вторгнення Росії санкції "будуть мати великий вплив на Росію, але наразі йдеться більше про деескалацію, а не ескалацію".

Відповідаючи на питання про можливі санкції проти "Північного потоку-2", Шольц заявив: "Усі крапки над "і" я розставити не можу. Бо не все залежить від України".

Про "Північний потік-2"

"Північний потік-2" — проєкт російського газопроводу, реалізований Росією спільно з енергетичними компаніями Німеччини, Австрії та Франції. Він дозволить повністю покрити транзит газу з Росії до Європи в обхід України, яка наразі є головним транзитером російського блакитного палива.

Фінансові втрати України через запуск проєкту російського газогону "Північний потік-2" складуть до 1,2 мільярда доларів США на рік унаслідок падіння обсягів транзиту блакитного палива українською територією. Відповідна оцінка міститься у матеріалах першого перегляду програми stand-by для України, здійсненого Міжнародним валютним фондом.

У липні 2021 року Німеччина і США уклали меморандум щодо "Північного потоку-2", відповідно до якого визнали факт будівництва трубопроводу, але пообіцяли запобігати використанню Росією своїх енергетичних проєктів як зброї та спрямують зусилля й фінанси на зміцнення енергетичної незалежності України.

У середині грудня 2021 року Німеччина відклала сертифікацію газогону "Північний потік-2" доти, коли газогін буде зареєстровано за німецьким законодавством. Скільки саме триватиме затримка, невідомо, але, вочевидь, у першій половині 2022 року рішень щодо "Північного потоку-2" ухвалено не буде.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в разі, якщо Росія наважиться на пряму агресію проти України, газогін "Північний потік-2", за допомогою якого має постачатись газ з РФ на територію Німеччини, буде зупинений.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

На думку Служби безпеки, український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

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