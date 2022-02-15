Завдяки будівництву “Північного потоку-2” і “Північного потоку-1”. Німеччина отримує 55 мільярдів кубометрів газу за цим маршрутом. Про це на спільному брифінгу з Федеральний канцлером Німеччини Олафом Шольцем після перемовин у Москві сказав президент Росії Володимир Путін.

За його словами, цей газ постачається за за довгостроковими контрактами, які в 3-4-5, а на піку ціни на споті в Європі в 7 разів нижчі, ніж на споті.

“Зараз в 5 разів нижче. От німецькі споживачі — і промислові, і побутові — отримують газ у 5 разів дешевше. Ось нехай німецький громадянин відкриє гманець і скаже, чи готовий він платити в 3-5 разів більше за електроенергію, за газопостачання і за тепло”, — сказав Путін.

Він також додав, що якщо німецьким споживачам не хочеться цього робити, то вони мають подякувати колишньому канцлеру Німеччини Герхарду Шредеру, який підтримав ідею Північного потоку.

Раніше стало відомо, що колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера висунули до ради директорів російського монополіста "Газпрому".

Що відомо

"Північний потік-2" — проєкт російського газопроводу, реалізований Росією спільно з енергетичними компаніями Німеччини, Австрії та Франції. Він дозволить повністю покрити транзит газу з Росії до Європи в обхід України, яка наразі є головним транзитером російського блакитного палива.

Фінансові втрати України через запуск проєкту російського газогону "Північний потік-2" складуть до 1,2 мільярда доларів США на рік унаслідок падіння обсягів транзиту блакитного палива українською територією. Відповідна оцінка міститься у матеріалах першого перегляду програми stand-by для України, здійсненого Міжнародним валютним фондом.

У липні 2021 року Німеччина і США уклали меморандум щодо "Північного потоку-2", відповідно до якого визнали факт будівництва трубопроводу, але пообіцяли запобігати використанню Росією своїх енергетичних проєктів як зброї та спрямують зусилля й фінанси на зміцнення енергетичної незалежності України.

У середині грудня 2021 року Німеччина відклала сертифікацію газогону "Північний потік-2" доти, коли газогін буде зареєстровано за німецьким законодавством. Скільки саме триватиме затримка, невідомо, але, вочевидь, у першій половині 2022 року рішень щодо "Північного потоку-2" ухвалено не буде.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в разі, якщо Росія наважиться на пряму агресію проти України, газогін "Північний потік-2", за допомогою якого має постачатись газ з РФ на територію Німеччини, буде зупинений.

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