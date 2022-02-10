Росія відмовилася від участі в Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 18-20 лютого в Німеччині, вперше з 1999 року, відколи її туди запрошують. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу 9 лютого.
За її словами, "в останні роки Мюнхенська конференція все більше трансформується в суто трансатлантичний форум, втрачаючи інклюзивність, об’єктивність та рівновіддаленість щодо доповідачів, які виступають із її трибуни".
Російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерела повідомило, що Москва відмовилася від участі в конференції в Мюнхені через жорсткі COVID-обмеження і невизнання російських COVID-сертифікатів, а також жорсткі заяви глави заходу Вольфганга Ішингера щодо РФ.
Приміром, в інтерв’ю інформагентству DPA Ішингер розкритикував дії Берліна щодо стримування російської агресії проти України та закликав до більш рішучої позиції щодо "Північного потоку-2". Ці заяви, повідомили джерела "Коммерсанта", все більше дратують Москву.
Як раніше повідомляло Deutsche Welle, глава Мюнхенської безпекової конференції запросив на захід особисто президента Росії Володимира Путіна (який був там лише раз — у 2007 році) та Володимира Зеленського. Усього очікується до 600 делегатів із різних країн.
Мюнхенська конференція з безпеки — майданчик для обговорення питань глобальної безпеки, який відбувається щороку з 1962-го під егідою Християнсько-демократичного союзу Німеччини. До 1999 року в заході брали участь лише держави-члени НАТО.
У 2020 році на сайті конференції було оприлюднено план із "урегулювання конфлікту в Україні", який містив 12 кроків. Серед них згадувалися активізація взаємодії з Росією та "запуск національного діалогу про ідентичність". Після обурення планом він тимчасово зник із сайту, але потім був оприлюднений знову. Документ підписав і глава конференції Ішингер.
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію. Міністр оборони України Олексій Резніков, однак, поки не бачить загрози російського вторгнення.
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