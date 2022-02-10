Росія відмовилася від участі в Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 18-20 лютого в Німеччині, вперше з 1999 року, відколи її туди запрошують. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу 9 лютого.

За її словами, "в останні роки Мюнхенська конференція все більше трансформується в суто трансатлантичний форум, втрачаючи інклюзивність, об’єктивність та рівновіддаленість щодо доповідачів, які виступають із її трибуни".

Російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерела повідомило, що Москва відмовилася від участі в конференції в Мюнхені через жорсткі COVID-обмеження і невизнання російських COVID-сертифікатів, а також жорсткі заяви глави заходу Вольфганга Ішингера щодо РФ.

Приміром, в інтерв’ю інформагентству DPA Ішингер розкритикував дії Берліна щодо стримування російської агресії проти України та закликав до більш рішучої позиції щодо "Північного потоку-2". Ці заяви, повідомили джерела "Коммерсанта", все більше дратують Москву.

Як раніше повідомляло Deutsche Welle, глава Мюнхенської безпекової конференції запросив на захід особисто президента Росії Володимира Путіна (який був там лише раз — у 2007 році) та Володимира Зеленського. Усього очікується до 600 делегатів із різних країн.

Мюнхенська конференція з безпеки — майданчик для обговорення питань глобальної безпеки, який відбувається щороку з 1962-го під егідою Християнсько-демократичного союзу Німеччини. До 1999 року в заході брали участь лише держави-члени НАТО.

У 2020 році на сайті конференції було оприлюднено план із "урегулювання конфлікту в Україні", який містив 12 кроків. Серед них згадувалися активізація взаємодії з Росією та "запуск національного діалогу про ідентичність". Після обурення планом він тимчасово зник із сайту, але потім був оприлюднений знову. Документ підписав і глава конференції Ішингер.

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