ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були введені після окупації Криму у 2014 році.
Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 18 лютого, передає Reuters.
"Ми формуємо пакет конкретних санкцій, які будуть набагато сильнішими ніж ті, що були введені у 2014 році", — заявив Матеуш Моравецький під час пресконференції у Брюсселі.
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Як заявив президент США Джо Байден, Росія може напасти на Україну вже у найближчі кілька днів. Міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу у Верховній раді 18 лютого заявив, що Україна не підтверджує відведення російських військ від своїх кордонів, попри заяви РФ. Водночас міністр відзначив аномальне збільшення обстрілів на Донбасі.
У 2014 році після окупації Росією українського Криму Європейський Союз заборонив будь-які фінансові операції з окупованим півостровом та субʼєктами господарювання на території Криму та Севастополя. Водночас від 2014 року такі обмеження неодноразово порушувалися. Одним з найгучніших випадків стало постачання газових турбін німецькою компанією Siemens для електростанції в Криму.
Що відомо
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія шукає привід для початку вторгнення в Україну.
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілювали населені пункти. Місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, повертаються у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні, стягнула військово-повітряні сили, поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.
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