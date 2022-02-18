ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були введені після окупації Криму у 2014 році.

Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 18 лютого, передає Reuters.

"Ми формуємо пакет конкретних санкцій, які будуть набагато сильнішими ніж ті, що були введені у 2014 році", — заявив Матеуш Моравецький під час пресконференції у Брюсселі.

Як заявив президент США Джо Байден, Росія може напасти на Україну вже у найближчі кілька днів. Міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу у Верховній раді 18 лютого заявив, що Україна не підтверджує відведення російських військ від своїх кордонів, попри заяви РФ. Водночас міністр відзначив аномальне збільшення обстрілів на Донбасі.

У 2014 році після окупації Росією українського Криму Європейський Союз заборонив будь-які фінансові операції з окупованим півостровом та субʼєктами господарювання на території Криму та Севастополя. Водночас від 2014 року такі обмеження неодноразово порушувалися. Одним з найгучніших випадків стало постачання газових турбін німецькою компанією Siemens для електростанції в Криму.

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