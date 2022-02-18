Відведення російських військ від укрїнскьких кордонів — не відбувається. Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив міністр оборони Олексій Резніков.
Резніков сказав, що Україна не підтверджує заяву російської сторони про відведення військ.
"Цього не відбувається, іде переміщення сил та засобів. По-друге, ми зараз спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 тисяч наземного компоненту, і разом із морським і авіаційним компонентом їхня кількість становить 149 тисяч", — сказав міністр.
За словами Резнікова, оскільки навчання РФ у Білорусі, Чорному морі та інших регіонах перебувають в активній фазі, основна маса військ вже стягнута.
“Ми очікуємо, що в найближчі дні будуть залучені ще кілька тисяч осіб. Так само ми очікуємо, що до Чорного моря зайдуть ще три кораблі”, — розповів міністр.
Українська розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для України, сказав Резніков.
“Кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ. Ми на постійному контакті з міжнародними партнерами”, — додав він.
За словами міністра, зараз можуть оголошуватись різні дати і дані подій та можливих сценаріїв. Українська сторона пропрацювала усі можливі варіанти, повідомив посадовець.
“Ми не применшуємо загрози, але оцінюємо як невисоку можливість вторгнення в Україну в цілому”, — сказав Резніков у парламенті.
За його словами, зусилля української влади сконцентровані на тому, щоб максимально підвищити готовність до нападу Росії.
Що відомо
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілювали населені пункти. Місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні, стягнула військово-повітряні сили, поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.
Читайте також
Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу
"Кожен раз, коли Росія брязкає зброєю, чимало людей записується до тероборони" — історія резервіста
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися
Через річку Припʼять перекинули понтонний міст за 6 кілометрів від українського кордону
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!