Відведення російських військ від укрїнскьких кордонів — не відбувається. Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Резніков сказав, що Україна не підтверджує заяву російської сторони про відведення військ.

"Цього не відбувається, іде переміщення сил та засобів. По-друге, ми зараз спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 тисяч наземного компоненту, і разом із морським і авіаційним компонентом їхня кількість становить 149 тисяч", — сказав міністр.

За словами Резнікова, оскільки навчання РФ у Білорусі, Чорному морі та інших регіонах перебувають в активній фазі, основна маса військ вже стягнута.

“Ми очікуємо, що в найближчі дні будуть залучені ще кілька тисяч осіб. Так само ми очікуємо, що до Чорного моря зайдуть ще три кораблі”, — розповів міністр.

Українська розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для України, сказав Резніков.

“Кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ. Ми на постійному контакті з міжнародними партнерами”, — додав він.

За словами міністра, зараз можуть оголошуватись різні дати і дані подій та можливих сценаріїв. Українська сторона пропрацювала усі можливі варіанти, повідомив посадовець.

“Ми не применшуємо загрози, але оцінюємо як невисоку можливість вторгнення в Україну в цілому”, — сказав Резніков у парламенті.

За його словами, зусилля української влади сконцентровані на тому, щоб максимально підвищити готовність до нападу Росії.

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