Естонія розпочала позапланові навчання з відбиття повітряних загроз

Сили оборони Естонії розпочали позапланові навчання з реагування на ризики, що виникають внаслідок порушень повітряного простору країни.

Про це йдеться на офіційному сайті Збройних Сил Естонії.

Навчання дозволять Збройним силам Естонії та добровольчим воєнізованим формуванням відпрацювати проведення операцій у разі потенційного збільшення повітряних загроз та швидке реагування на них.

"Вторгнення десятків безпілотників у польський повітряний простір минулого тижня є ще однією ознакою поширення військової активності Росії на територію сусідніх країн. Хоча зміна курсу одного дрона може бути пов'язана з наслідками радіоелектронної боротьби, кількість безпілотників, помічених у Польщі, неминуче викликає підозри щодо навмисної провокації", — сказав генерал-лейтенант Андрус Мерило, командувач Збройних сил Естонії.

На його думку, Сили оборони Естонії не мають права стояти осторонь і спостерігати за ситуацією. Найкращим варінтом у ній є підвищення своєї готовності.

Тренування проводяться під керівництвом Повітряних сил Естонії. До того ж участь беруть кілька підрозділів естонських Сил оборони. Вони відпрацюють заходи з повітряного спостереження. Для цього в Естонії частково обмежать польотів у східній частині країни.

Водночас повідомляється, що безпосередньої військової загрози для Естонії немає та наразі не очікується проведення військових дій Росії проти Естонії. Тим не менш, щоб зменшити та пом'якшити ризики порушень повітряного кордону, проводять подібні превентивні дії.

Громадян закликали уникати фотографування особового складу Сили оборони в незвичних місцях і розголошення інформації про їхнє місцезнаходження, а при необхідності повідомляти про підозрілу активність літальних апаратів, особливо безпілотних літальних апаратів, помічених у повітряному просторі Естонії, через додаток Ole Valmis.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Реакція на порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

Польща 10 вересня активувала статтю 4 Договору НАТО, щоб дозволити консультації із союзниками через кілька годин після того, як її збройні сили збили кілька російських безпілотників, що порушили її повітряний простір.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав успішною реакцію Північноатлантичного альянсу на порушення російськими дронами повітряного простору Польщі була успішною і союзники довели, що можуть захистити кожен сантиметр території НАТО.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском порушення повітряного простору Польщі і запропонував навчання та досвід у збитті російських дронів.

Президент Польщі Кароль Навроцький провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом через повторні порушення повітряного простору російськими безпілотниками, що відбулися вночі.

Швеція після атаки дронів направила до Польщі додаткові літаки та засоби ППО.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що це є "серйозним погіршенням ситуації та ескалацією".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі було навмисною провокацією Кремля проти НАТО.

Конгресмени США від Демократичної та Республіканської партій прокоментували ситуацію та наголосили на важливості підтримки НАТО та України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що аналіз траєкторій польоту дронів свідчить про продуманий і невипадковий характер їх перетину польського кордону. Зеленський наголосив, що такі дії Росії мають не оборонний характер і спрямовані не лише проти України.

МЗС України закликало Словаччину не знімати відповідальність з РФ через вторгнення дронів у повітряний простір Польщі

Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання щодо порушення Росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Франція відправить у Польщу 3 винищувачі "Rafale" для захисту польського повітряного простору.

Німеччина посилить свою присутність у повітряному просторі Польщі та Литви, Латвії та Естонії. У польському повітряному просторі Німеччина посилить спостереження за допомогою винищувачів Eurofighter.

Заступник державного секретаря міністерства освіти та науки Польщі Анджей Шептицький повідомив, що країна планує користуватись досвідом України щодо загрози від Росії, в тому числі і щодо атак дронами.

Польща інвестує у спільні з Україною проєкти з розвитку антидронових технологій та модернізації систем протиповітряної оборони.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дронова атака Росії на Польщу в ніч на 10 вересня не була помилкою. Раніше президент США Трамп назвав цю атаку РФ "помилкою".