Перейти до основного змісту
Туск заявив, що польська армія застосувала зброю проти об’єктів, що порушили повітряний простір
ПОЛЬЩАРОСІЯЗброяПОДІЇВІЙНА

Туск заявив, що польська армія застосувала зброю проти об’єктів, що порушили повітряний простір

Ольга Кацімон
Розмір шрифту
Дональд Туск
Польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції у Варшаві, Польща, 23 липня 2025 року. Getty Images/WOJTEK RADWANSKI/AFP

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що триває операція, пов’язана з багаторазовим порушенням польського повітряного простору.

Про це він написав на сторінці в Х.

За його словами, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск зазначив, що перебуває у постійному контакті з президентом та міністром оборони, а також отримав прямий рапорт від оперативного командувача.

"Триває операція, пов'язана з численними порушеннями польського повітряного простору. Військові застосували зброю проти цілей. Я постійно контактую з президентом та міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача", — написав Прем’єр-міністр Польщі.

Прем’єр Польщі зазначив, що поінформував Генсека НАТО Марка Рютте про ситуацію з російськими дронами та перебуває з ним у постійному контакті.

"Я проінформував Генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та дії, які ми вжили проти об'єктів, що порушили наш повітряний простір. Ми постійно підтримуємо контакт", — написав Дональд Туск.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що у ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, триває операція з їхньої нейтралізації.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок