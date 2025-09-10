Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що триває операція, пов’язана з багаторазовим порушенням польського повітряного простору.

Про це він написав на сторінці в Х.

За його словами, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск зазначив, що перебуває у постійному контакті з президентом та міністром оборони, а також отримав прямий рапорт від оперативного командувача.

"Триває операція, пов'язана з численними порушеннями польського повітряного простору. Військові застосували зброю проти цілей. Я постійно контактую з президентом та міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача", — написав Прем’єр-міністр Польщі.

Прем’єр Польщі зазначив, що поінформував Генсека НАТО Марка Рютте про ситуацію з російськими дронами та перебуває з ним у постійному контакті.

"Я проінформував Генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та дії, які ми вжили проти об'єктів, що порушили наш повітряний простір. Ми постійно підтримуємо контакт", — написав Дональд Туск.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що у ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, триває операція з їхньої нейтралізації.