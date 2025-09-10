Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що попри вторгнення російських БпЛА у повітряний простір країни в ніч проти 10 вересня, наразі немає підстав для введення додаткових обмежень, які б "ускладнили повсякденне життя людей".

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Немає підстав для паніки, життя триватиме у звичному ритмі. Ми будемо інформувати громадян про всі події, щоб забезпечити повну прозорість того, що відбувається в небі та на кордоні Польщі", — сказав Туск.

За його словами, Польща готова відбивати "такого роду провокації та атаки".

"Я постійно перебуваю на зв’язку з нашими військовими та президентом. Уже багато годин ми оцінюємо наслідки цих драматичних подій, а також майбутні потреби. Ця ситуація показує, наскільки важливими є не лише інвестиції, а й повна координація дій та прості, зрозумілі процедури, що дозволяють діяти швидко й рішуче у випадку загрози", — сказав Туск.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня РФ завдала масованого повітряного удару по Україні. Вибухи, зокрема, лунали у Львові, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Києві. Відомо про влучання в промислові об'єкти на Вінниччині. На Житомирщині внаслідок атаки є загиблий та поранений. Є травмовані внаслідок повітряної атаки на Хмельниччину.

У ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, польська влада повідомила про операцію з їхньої нейтралізації. Як повідомив прем'єр країни Дональд Туск, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск проінформував генсека НАТО Рютте щодо збитих над Польщею обʼєктів. Це вперше Польща збивала російські цілі на своїй території.