Радбез ООН збереться через дронову атаку Росії на Польщу

Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання щодо порушення Росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Польщі у соцмережі X.

За даними Reuters, засідання пройде 12 вересня. Франція, Велика Британія, Словенія, Данія та Греція попросили Радбез зібратись саме цього дня, повідомило джерело Reuters.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.