Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав успішною реакцію Північноатлантичного альянсу на порушення російськими дронами повітряного простору Польщі була успішною і союзники довели, що можуть захистити кожен сантиметр території НАТО.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте.

"Минулої ночі численні безпілотники з Росії порушили повітряний простір Польщі. Наші засоби протиповітряної оборони були активовані та успішно забезпечили захист території НАТО", — сказав він.

За словами генсека, для відбиття атаки були використані польські F16, голландські F35, італійські літаки АВАКС та німецькі Patriot.

Рютте наголосив, що сьогодні Північноатлантична рада зібралася і обговорила ситуацію на запит Польщі про консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. За його словами, союзники висловили солідарність з Польщею та засудили безрозсудну поведінку Росії.

"Повна оцінка інциденту триває. Зрозуміло, що порушення минулої ночі не є поодиноким випадком. Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО продовжуватиме активно керувати силами стримування та оборони вздовж усього східного флангу. Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території. Ми будемо уважно стежити за ситуацією вздовж нашого східного флангу, наші засоби ППО будуть постійно напоготові", — сказав генсек.

Він наголосив, що Росія веде "агресивну війну" проти України, яка спрямована проти цивільного населення та цивільної інфраструктури і союзники "рішуче налаштовані посилити свою підтримку України перед обличчям ескалації російської кампанії".

Водночас Рютте не відповів на питання, чи був заліт дронів навмисним нападом на Польщу чи випадковим, але запевнив, що Альянс захищатиме кожен сантиметр своєї території.

Коментуючи стан протиповітряної оборони НАТО, генсек Альянсу зазначив, що реакція союзників була успішною.

"Те, що ми бачили минулої ночі, було дуже успішною реакцією НАТО та союзників, включаючи, звичайно, саму Польщу, а також голландців, італійців, німців – усіх причетних. І я справді вражений. Звичайно, ми завжди повинні переконуватися, що ми на крок попереду. Але я думаю, що минула ніч показала, що ми здатні захистити кожен сантиметр території НАТО, включаючи її повітряний простір", — сказав він.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Попередні випадки