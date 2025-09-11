Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар після інциденту з російськими дронами, які збили на території Польщі, заявив, що це є "серйозним погіршенням ситуації та ескалацією".

Про це міністр Словаччини сказав під час розмови з журналістами перед засіданням уряду, пише Dennik N.

Юрай Бланар висловив Варшаві солідарність і підтримку, підкресливши, що подія є неприйнятною. Він вважає російські дрони на польській території порушенням кордонів.

"Те, що сталося під час останньої атаки дронів, які польська сторона збила на своїй території, Словацька Республіка розцінює як серйозне погіршення ситуації та ескалацію", — сказав Бланар, додавши, що сподівається на пояснення інциденту й уникнення подальшого загострення.

Міністр наголосив, що, на його думку, російські безпілотники мали приземлитися на території України, а не в Польщі з наміром атакувати.

"Сподіваюся, що російські дрони на польській території мали опинитися на українській землі й не потрапили до Польщі з метою атаки", — сказав Бланар.

Бланар також звернув увагу на гостру потребу мирних переговорів між Україною та Росією. При цьому він нагадав, що Словаччина не має достатнього протиповітряного захисту.

"Але наразі немає інформації, що щось подібне могло б статися", — додав міністр.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.