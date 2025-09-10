Міністр оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що після нічних атак російських дронів країна отримує від союзників чіткі сигнали про надання допомоги.

Про це повідомляє Міноборони Польщі.

"Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінове відправлення до Польщі чергової допомоги, зокрема засобів протиповітряної оборони та літаків. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками. Нідерланди постачають системи багаторівневої оборони – Patriot, системи Nasams, засоби протидії дронам, а також 300 солдатів", — зазначив міністр.

За словами Косиняк-Камиша, Чехія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії и готові надати підтримку і роблять конкретні заяви.

"Застосування статті четвертої Північноатлантичного договору – це рідкісна і серйозна ситуація", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Попередні випадки