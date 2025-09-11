Заступник державного секретаря міністерства освіти та науки Польщі Анджей Шептицький повідомив, що країна планує користуватись досвідом України щодо загрози від Росії, в тому числі і щодо атак дронами.

Про це Анджей Шептицький повідомив у коментарі Суспільному.

"Польща почала переймати досвід України ще з 2024 року. Ми вже спілкувались про це неофіційно під час польсько-українських урядових консультацій. Ми слідуємо за українським досвідом. І якщо буде така загроза, така потреба, то ми також будемо користуватися українським досвідом", — сказав Анджей Шептицький.

Та він визнав, що така атака з декількома десятками дронів, яку вчинила Росія на Польщу 10 вересня, для країни була новою, тому Польща не була до цього підготовлена.

"До вчора було 3 чи 4 такі випадки, що в Польщу потрапив один дрон за 3 місяці. Це, здавалося, може бути провокація, може бути просто випадково. Тепер, від вчора, ми в іншій ситуації, ми знаємо, що це вже не випадково", — сказав Анджей Шептицький.

Як співробітник міністерства освіти, Анджей Шептицький повідомив, що досвід України у навчанні дітей під час активних обстрілів території важливий для Польщі. Країна готова переймати такий досвід, сказав він.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.